В августе состоится «Лето балета»

Согласно пресс-службе смотра, в этом году он пройдёт под девизом «Лето балета» — на протяжении целого месяца на сцене «Новой оперы» можно будет увидеть знаковые постановки труппы: «Жизель», «Дон Кихот», «Щелкунчик», «Спартак» и «Коппелия».
Всего в рамках фестиваля запланировано восемь показов. Постановки будут представлены совместно с оркестром «Новой оперы». Дирижёры — Евгений Самойлов, Валерий Крицков и Дмитрий Волосников.
По словам художественного руководителя театра Наталии Касаткиной, летний фестиваль — время дебютов для молодых артистов театра, и в эту пору даже постоянную «балетную» публику ожидают новые открытия. По традиции летние фестивальные спектакли посещает очень много гостей из разных городов и стран, поэтому театр стремится максимально полно представить свой репертуар и солистов.
обсуждение >>