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В августе состоится «Лето балета»

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Новости театра >>
14 июня 2018
1 августа в Москве откроется ежегодный летний фестиваль Государственного академического театра классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василёва.

В августе состоится «Лето балета»
фото: Пресс-служба ежегодного летнего фестиваля

Согласно пресс-службе смотра, в этом году он пройдёт под девизом «Лето балета» — на протяжении целого месяца на сцене «Новой оперы» можно будет увидеть знаковые постановки труппы: «Жизель», «Дон Кихот», «Щелкунчик», «Спартак» и «Коппелия».

Всего в рамках фестиваля запланировано восемь показов. Постановки будут представлены совместно с оркестром «Новой оперы». Дирижёры — Евгений Самойлов, Валерий Крицков и Дмитрий Волосников.

По словам художественного руководителя театра Наталии Касаткиной, летний фестиваль — время дебютов для молодых артистов театра, и в эту пору даже постоянную «балетную» публику ожидают новые открытия. По традиции летние фестивальные спектакли посещает очень много гостей из разных городов и стран, поэтому театр стремится максимально полно представить свой репертуар и солистов.
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персоны
Владимир ВасилёвНаталия Касаткина
театры
Театр классического балета Н. Касаткиной и В. ВасилёваТеатр Новая Опера

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