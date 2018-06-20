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Ушел из жизни Евгений Вахтангов

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20 июня 2018
Художник Евгений Вахтангов скончался на 76-м году жизни. Об сообщает ТАСС.

«Умер Евгений Сергеевич Вахтангов. Он был живописец, педагог, член Союза художников СССР, академик Российской Академии художеств, внук основателя нашего Театра – Евгения Багратионовича Вахтангова», - цитирует агентство пресс-атташе театра Елену Кузьмину.

Ушел из жизни Евгений Вахтангов
фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Будущий художник родился в декабре 1942 года в Омске, где в годы войны в эвакуации находился Театр имени Евгения Вахтангова.

В 1970 году Вахтангов окончил Московский государственный художественный институт им. В. И. Сурикова и работал в разных стилях, в частности, занимался абстрактным пуантилизмом. Кроме того, он преподавал сценографию в Театральном училище имени Бориса Щукина и готовил оформление спектакля «Молодость театра» в Вахтанговском театре.

Работы художника входят в собрание Третьяковской галереи и Русского музея, а также хранятся в частных коллекциях в Европе и США.
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