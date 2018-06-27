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Константин Богомолов прекращает сотрудничество с МХТ на ближайшие годы

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27 июня 2018
Константин Богомолов в ближайшие годы не будет работать с МХТ им. Чехова. Последней постановкой для театра станут «Три сестры», сообщил сам режиссер.

«Мне действительно было сообщено что со мной как с режиссером у МХТ в рамках его новой художественной политики не связано никаких планов, – написал он на своей странице в Facebook. – Могу сказать, что я, откровенно говоря, и не рассчитывал на то, что это произойдет, и давно дал понять моим дорогим актерам, с которыми нас связывает долгое многолетнее творческое согласие, что «Три сестры» станут моей последней работой в МХТ на ближайшие годы».

Константин Богомолов прекращает сотрудничество с МХТ на ближайшие годы
фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Богомолов также сообщил, что намерен курировать уже включенные в программу постановки. «Уже идущие в театре спектакли останутся под моим присмотром и не подвергнутся вымыванию, уверен», – заявил он.

В 2012 году состоялась премьера первого спектакля режиссера в МХТ: он поставил пьесу Владимира Набокова «Событие». Спектакль «Идеальный муж», который появился на сцене театра годом позже, стал самой известной постановкой Богомолова.
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