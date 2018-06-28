«Сталин» появится на сцене Александринки в 2019 году

Премьера спектакля «Сталин» Валерия Фокина по пьесе современного драматурга Артура Соломонова пройдет на сцене Александринского театра в феврале 2019.
«Мне интересно, как в этом молодом человеке рождается диктатор. Как умирает человек по фамилии Джугашвили и рождается Сталин», – цитирует режиссера издание «Театрал».
фото: Влад Докшин / «Новая газета»
События в постановке будут развиваться после ухода будущего правителя из семинарии. Роль Сталина исполнят Петр Семак и Владимир Кошевой.
В планах нового театрального сезона также XII Международный театральный фестиваль «Александринский», премьера спектакля Николая Рощина «Сирано де Бержерак» и продолжение работы с молодыми режиссерами на Новой сцене по программе «Лаборатория».
обсуждение >>