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«Сталин» появится на сцене Александринки в 2019 году

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28 июня 2018
Премьера спектакля «Сталин» Валерия Фокина по пьесе современного драматурга Артура Соломонова пройдет на сцене Александринского театра в феврале 2019.

«Мне интересно, как в этом молодом человеке рождается диктатор. Как умирает человек по фамилии Джугашвили и рождается Сталин», – цитирует режиссера издание «Театрал».

«Сталин» появится на сцене Александринки в 2019 году
фото: Влад Докшин / «Новая газета»

События в постановке будут развиваться после ухода будущего правителя из семинарии. Роль Сталина исполнят Петр Семак и Владимир Кошевой.

В планах нового театрального сезона также XII Международный театральный фестиваль «Александринский», премьера спектакля Николая Рощина «Сирано де Бержерак» и продолжение работы с молодыми режиссерами на Новой сцене по программе «Лаборатория».
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Владимир КошевойНиколай РощинПётр СемакВалерий Фокин

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