Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Фёдор Чистяков написал музыку к спектаклю «Гамлет Quest»

30 июня
2018 год
январь 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2018
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2018
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2018
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2018
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2018
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Новости театра >>
30 июня 2018
7, 8 и 15 июля в Театре имени Комиссаржевской состоится премьера спектакля Романа Смирнова «Гамлет Quest», охарактеризованного создателями как «северный блюз в 2-х действиях».

Как сообщает пресс-служба театра, в постановке заняты Денис Пьянов, Ольга Белявская, Маргарита Бычкова, Евгения Игумнова, Ольга Арикова, Варвара Светлова, Александра Сыдорук, Дмитрий Аверин, Иван Васильев, Игорь Грабузов, Владимир Крылов и Артур Мкртчян.

Фёдор Чистяков написал музыку к спектаклю «Гамлет Quest»

Отголоски отдельных тем и сюжетов шекспировской трагедии слышны во всей мировой культуре. «Гамлет QUEST» – игра-путешествие вечного сюжета через закоулки нашей памяти. С нами в пути – Пастернак, Ахматова, Рильке, Грибоедов, Чехов, Бродский, Высоцкий, Башлачёв, и современные авторы. Композитором выступает Фёдор Чистяков.

По словам Смирнова, «идея спектакля возникла после премьеры в интернете песни Федора Чистякова "Сорвало башню", посвящённой Саше Башлачёву. В этой песне я увидел ключ к спектаклю. Нашему "Гамлету". Там звучит тема, которая близка и мне лично: тема Поэта, Поэта и Времени. А в песне "Сорвало башню" великий Гамлетовский вопрос поставлен очень жестко. Я сразу представил себе весь спектакль, всю историю через эту песню. Я считаю, что Башлачёв – абсолютный Гамлет. Высоцкий, Лермонтов – абсолютные Гамлеты. И даже Достоевский в чём-то Гамлет. Гамлетизм – это вот это, и такие люди. Из тех постановок, что я видел, пожалуй, только Гамлет Высоцкого для меня оказался важен и по-настоящему близок. В том "Гамлете" (мне так повезло в жизни, что я мог его видеть много раз и знаю его почти наизусть) даже гениальные декорации Давида Боровского и режиссура Юрия Любимова – всё равно стоят на втором месте по сравнению с Личностью, которая находится в центре спектакля – это личность Высоцкого. Это такая пьеса таинственная – здесь всё равно в центре и всего важнее оказывается трагический Поэт, играющий трагического Поэта. Таким Гамлетом должен стремиться быть любой актёр, берущийся за эту роль».
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Иван Краско сыграет в «Костюмере»
В Театре имени Комиссаржевской поставят «Мизантропа» и «Доктора Живаго»
Поиск по меткам
театральная премьера
персоны
Дмитрий АверинОльга АриковаАлександр БашлачёвОльга БелявскаяДавид БоровскийМаргарита БычковаИван ВасильевВладимир ВысоцкийИгорь ГрабузовЕвгения ИгумноваВладимир КрыловЮрий ЛюбимовАртур МкртчянДенис ПьяновВарвара СветловаРоман СмирновАлександра СыдорукФедор Чистяков
театры
Драматический театр им. В.Ф. Комиссаржевской

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Андрей Дементьев
26 июня ушёл из жизни поэт Андрей Дементьев.
Хусан Шарипов
25 июня ушёл из жизни актёр Хусан Шарипов.

День рождения >>

Ульмас Алиходжаев
Владимир Дружников
Ксения Зайцева
Елизавета Карнаух
Иван Макаревич
Сергей Насибов
Анастасия Немоляева
Ангелина Притуманова
Инна Ульянова
Руперт Грэйвз
Винсент Д'Онофрио
Леслав Журек
Леа Массари
Марцин Перхуць
Моника Поттер
Сьюзен Хэйворд
все родившиеся 30 июня >>

Афиша кино >>

Кто украл Banksy
арт-хаус, комедия
Италия, 2018
Книжный клуб
комедия
США, 2018
Инсомния
детектив, триллер, фильм ужасов
Аргентина, Испания, Уругвай, 2018
50 весенних дней
трагикомедия
Франция, 2017
Во власти стихии
боевик, драма, приключения, триллер
США, 2018
Джим Пуговка и машинист Лукас
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2018
Осторожно: Грамп!
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Великобритания, Мексика, США, 2018
План побега 2
боевик, триллер
Китай, США, 2018
Распрекрасный принц
комедия, музыкальный фильм
Канада, США, 2018
Ты водишь!
комедия, приключения
США, 2018
Убийца 2. Против всех
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
Италия, США, 2018
Хот-Дог
боевик, комедия
Германия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью