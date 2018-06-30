Фёдор Чистяков написал музыку к спектаклю «Гамлет Quest»

7
, 8
и 15 июля
в Театре имени Комиссаржевской
состоится премьера спектакля Романа Смирнова «Гамлет Quest»
, охарактеризованного создателями как «северный блюз в 2-х действиях»
.
Как сообщает пресс-служба театра, в постановке заняты Денис Пьянов
, Ольга Белявская
, Маргарита Бычкова
, Евгения Игумнова
, Ольга Арикова
, Варвара Светлова
, Александра Сыдорук
, Дмитрий Аверин
, Иван Васильев
, Игорь Грабузов
, Владимир Крылов
и Артур Мкртчян
.
Отголоски отдельных тем и сюжетов шекспировской трагедии слышны во всей мировой культуре. «Гамлет QUEST» – игра-путешествие вечного сюжета через закоулки нашей памяти. С нами в пути – Пастернак
, Ахматова
, Рильке
, Грибоедов
, Чехов
, Бродский
, Высоцкий
, Башлачёв
, и современные авторы. Композитором выступает Фёдор Чистяков
.
По словам Смирнова, «идея спектакля возникла после премьеры в интернете песни Федора Чистякова "Сорвало башню", посвящённой Саше Башлачёву. В этой песне я увидел ключ к спектаклю. Нашему "Гамлету". Там звучит тема, которая близка и мне лично: тема Поэта, Поэта и Времени. А в песне "Сорвало башню" великий Гамлетовский вопрос поставлен очень жестко. Я сразу представил себе весь спектакль, всю историю через эту песню. Я считаю, что Башлачёв – абсолютный Гамлет. Высоцкий, Лермонтов – абсолютные Гамлеты. И даже Достоевский в чём-то Гамлет. Гамлетизм – это вот это, и такие люди. Из тех постановок, что я видел, пожалуй, только Гамлет Высоцкого для меня оказался важен и по-настоящему близок. В том "Гамлете" (мне так повезло в жизни, что я мог его видеть много раз и знаю его почти наизусть) даже гениальные декорации Давида Боровского и режиссура Юрия Любимова – всё равно стоят на втором месте по сравнению с Личностью, которая находится в центре спектакля – это личность Высоцкого. Это такая пьеса таинственная – здесь всё равно в центре и всего важнее оказывается трагический Поэт, играющий трагического Поэта. Таким Гамлетом должен стремиться быть любой актёр, берущийся за эту роль».
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