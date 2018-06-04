Леонид Неведомский скончался на 79-м году жизни

«На семьдесят девятом году жизни после тяжелой болезни скончался ведущий актер БДТ, народный артист России Леонид Витальевич Неведомский», – говорится в сообщении.
фото: И.Павленко/ТАСС
Неведомский родился 13 октября 1939 года в Витебске. В 1963 году будущий актер поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии на курс к режиссеру БДТ Розе Сироте. После окончания в 1967 году Неведомский дебютировал на сцене в роли Джона Рида в спектакле «Правду! Ничего, кроме правды!», постановщиком которого выступил Георгий Товстоногов.
Актер исполнил более 40 ролей на театральной сцене в таких спектаклях, как «На дне», «Жестокие игры», «Дама с собачкой» и «Ревизор».
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