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Леонид Неведомский скончался на 79-м году жизни

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Новости театра >>
4 июня 2018
Актер Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова Леонид Неведомский скончался 3 июня. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе театра.

«На семьдесят девятом году жизни после тяжелой болезни скончался ведущий актер БДТ, народный артист России Леонид Витальевич Неведомский», – говорится в сообщении.

Леонид Неведомский скончался на 79-м году жизни
фото: И.Павленко/ТАСС

Неведомский родился 13 октября 1939 года в Витебске. В 1963 году будущий актер поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии на курс к режиссеру БДТ Розе Сироте. После окончания в 1967 году Неведомский дебютировал на сцене в роли Джона Рида в спектакле «Правду! Ничего, кроме правды!», постановщиком которого выступил Георгий Товстоногов.

Актер исполнил более 40 ролей на театральной сцене в таких спектаклях, как «На дне», «Жестокие игры», «Дама с собачкой» и «Ревизор».

В фильмографии Неведомского насчитывается более 100 работ, среди которых «Закон мышеловки», «Сонька Золотая Ручка», «Бандитский Петербург» и «Человек, который закрыл город».
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