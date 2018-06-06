Андрей Соколов дебютирует на сцене Театра Наций в спектакле «Утопия»

Герои спектакля — незамысловатые жители глубинки, у которых почти не осталось надежды. Осталась только «Утопия» — старое, прогоревшее когда-то кафе, которое вдруг понадобилось возродить некому бизнесмену из Москвы. Да так возродить, чтобы «Утопия» была прежней, точно такой, как в 90-е: с плохим пивом и вырви-глаз интерьером. «Но мы же можем сделать лучше!», — возражают герои, только-только начинающие расправлять крылья. «А лучше не надо, надо — как было», — пресекает их инициативу таинственный хозяин, отстегивая деньги.
Изменились ли мы с 1990-х, возможно ли сегодня вернуться назад — такими вопросами задаются создатели спектакля.
«Утопия» станет заключительной премьерой театра в сезоне 2017-2018.
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