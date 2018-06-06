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Андрей Соколов дебютирует на сцене Театра Наций в спектакле «Утопия»

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Новости театра >>
6 июня 2018
Премьера спектакля Марата Гацалова «Утопия» пройдет на Малой сцена Театра Наций 20-22 июня.

Роли в постановке по пьесе Михаила Дурненкова исполнили Андрей Соколов, Ольга Белинская, Ольга Цинк, Михаил Орлов, Леонид Тимцуник и Владислав Долженков.

Андрей Соколов дебютирует на сцене Театра Наций в спектакле «Утопия»
фото: Ира Полярная

Герои спектакля — незамысловатые жители глубинки, у которых почти не осталось надежды. Осталась только «Утопия» — старое, прогоревшее когда-то кафе, которое вдруг понадобилось возродить некому бизнесмену из Москвы. Да так возродить, чтобы «Утопия» была прежней, точно такой, как в 90-е: с плохим пивом и вырви-глаз интерьером. «Но мы же можем сделать лучше!», — возражают герои, только-только начинающие расправлять крылья. «А лучше не надо, надо — как было», — пресекает их инициативу таинственный хозяин, отстегивая деньги.

Изменились ли мы с 1990-х, возможно ли сегодня вернуться назад — такими вопросами задаются создатели спектакля.

«Утопия» станет заключительной премьерой театра в сезоне 2017-2018.
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персоны
Ольга БелинскаяМарат ГацаловМихаил ДурненковАндрей СоколовЛеонид ТимцуникОльга Цинк

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