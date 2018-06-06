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Кирилл Серебренников удостоен премии «Бенуа де ла данс» за постановку «Нуреева»

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6 июня 2018
Кирилл Серебренников удостоен награды «Бенуа де ла Данс» за работу над сценографией в спектакле «Нуреев». Об этом сообщается на сайте премии.

За участие в создании постановки призы получили также композитор Илья Демуцкий и хореограф Юрий Посохов.

Кирилл Серебренников удостоен премии «Бенуа де ла данс» за постановку «Нуреева»
фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Награда за хореографию также досталась бразильскому хореографу Деборе Колкер за балет «Собака без перьев».

Лучшей танцовщицей признана Сэ-Ын Пак из Парижской оперы, а артист Большого театра Владислав Лантратов и Исаак Эрнандес из Английского национального балета названы лучшими танцовщиками.

Приз «Бенуа де ла Данс» – также известен как балетный «Оскар» - учрежден в 1991 году Международной ассоциацией деятелей хореографии в Москве. Жюри премии возглавляет балетмейстер Юрий Григорович.
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