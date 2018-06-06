Кирилл Серебренников удостоен премии «Бенуа де ла данс» за постановку «Нуреева»

Кирилл Серебренников
удостоен награды «Бенуа де ла Данс
» за работу над сценографией в спектакле «Нуреев
». Об этом сообщается на сайте премии
.
За участие в создании постановки призы получили также композитор Илья Демуцкий
и хореограф Юрий Посохов
.
фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Награда за хореографию также досталась бразильскому хореографу Деборе Колкер
за балет «Собака без перьев
».
Лучшей танцовщицей признана Сэ-Ын Пак
из Парижской оперы, а артист Большого театра Владислав Лантратов
и Исаак Эрнандес
из Английского национального балета названы лучшими танцовщиками.
Приз «Бенуа де ла Данс» – также известен как балетный «Оскар» - учрежден в 1991 году Международной ассоциацией деятелей хореографии в Москве. Жюри премии возглавляет балетмейстер Юрий Григорович
.
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