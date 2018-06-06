Кирилл Серебренников удостоен премии «Бенуа де ла данс» за постановку «Нуреева»

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Андрей Соколов дебютирует на сцене Театра Наций в спектакле «Утопия»

Актер исполнил более 40 ролей на театральной сцене.

Леонид Неведомский скончался на 79-м году жизни

29 мая

Актер «Современника» Юрий Рашкин скончался на 73-м году жизни

Он также был известен как режиссер-документалист.