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В Москве откроют памятник Владимиру Зельдину

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Новости театра >>
8 июня 2018
13 июня в 12:00 на Новодевичьем кладбище состоится церемония открытия памятника Владимиру Зельдину, сделанного по проекту скульптора Максима Малашенко, студии военных художников им. М. Б. Грекова.

Согласно пресс-службе Театра Армии, мероприятие посетят заместитель Министра Обороны РФ Николай Панков, народные артисты Борис Морозов, Людмила Чурсина, Ольга Богданова, Алина Покровская, режиссёр Юлий Гусман и многие другие.

В Москве откроют памятник Владимиру Зельдину
фото: Пресс-служба Театра Армии

Главные страницы долгой творческой жизни Владимира Михайловича Зельдина тесно связаны с Театром Армии, в котором он служил с 1945 года. Тысячи зрителей шли на спектакли с его участием, чтобы получить тот заряд обаяния, жизнелюбия, актёрского таланта, которые великий актёр щедро раздавал своим почитателям. Даже в почтённом возрасте в 101 год Зельдин выходил на сцену. Его имя было занесено в книгу рекордов Гиннеса, как старейшего играющего актёра на планете.

Все помнят его звёздную роль Мусаиба в картине «Свинарка и пастух». Дальше было участие в 80 проектах, где каждая роль мастера становилась запоминающимся событием – учитель танцев, Дон Кихот, Кутузов и многие другие. О высокой оценке вклада Владимира Зельдина в развитие театрального искусства и отечественного кинематографа говорят многочисленные награды, среди которых три государственных ордена «За заслуги перед Отечеством» и престижные премии «Золотая Маска», «Ника», «Хрустальная Турандот».
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театры
Театр Армии

обсуждение >>
№ 1
Eugene Prokh (Chicago)   8.06.2018 - 16:26
"Его имя было занесено в книгу рекордов Гиннеса, как старейшего играющего актёра на планете." Увы, не было оно туда занесено. Когда Зельдину было 100 лет, я заглянул на сайт Гиннеса; старейшим... читать далее>>
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