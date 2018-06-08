В Москве откроют памятник Владимиру Зельдину

Главные страницы долгой творческой жизни Владимира Михайловича Зельдина тесно связаны с Театром Армии, в котором он служил с 1945 года. Тысячи зрителей шли на спектакли с его участием, чтобы получить тот заряд обаяния, жизнелюбия, актёрского таланта, которые великий актёр щедро раздавал своим почитателям. Даже в почтённом возрасте в 101 год Зельдин выходил на сцену. Его имя было занесено в книгу рекордов Гиннеса, как старейшего играющего актёра на планете.
Все помнят его звёздную роль Мусаиба в картине «Свинарка и пастух». Дальше было участие в 80 проектах, где каждая роль мастера становилась запоминающимся событием – учитель танцев, Дон Кихот, Кутузов и многие другие. О высокой оценке вклада Владимира Зельдина в развитие театрального искусства и отечественного кинематографа говорят многочисленные награды, среди которых три государственных ордена «За заслуги перед Отечеством» и престижные премии «Золотая Маска», «Ника», «Хрустальная Турандот».
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