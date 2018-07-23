Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Марина Андрейкина назначена заместителем худрука МХТ имени Чехова

23 июля
2018 год
январь 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2018
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2018
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2018
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2018
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2018
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2018
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости театра >>
23 июля 2018
Кандидат экономических наук и доцент кафедры продюсерства и менеджмента исполнительских искусств ГИТИСа Марина Андрейкина назначена заместителем художественного руководителя – МХТ имени А.П. Чехова. К своим обязанностям она приступит в конце августа, уточняет ТАСС.

«Художественный руководитель – директор МХТ имени Чехова Сергей Женовач предложил Марине Андрейкиной занять должность заместителя художественного руководителя – директора МХТ имени Чехова. Она будет выполнять функции его помощника в административной сфере и, как ожидается, приступит к исполнению своих обязанностей в конце августа 2018 года. Планируемое назначение – внутреннее дело и решение руководителя учреждения, который вправе менять штатное расписание и назначать того, кого считает нужным без согласования с Минкультуры России», – цитирует агентство пресс-службу Министерства культуры Российской Федерации.

МХТ имени Чехова
фото: msmap.ru

Кроме того, должности худрука и директора МХТ могут быть разделены. «В настоящее время Минкультуры России прорабатывается возможность разделения высшей руководящей должности театра на художественного руководителя и директора. В случае, если такое решение будет принято, кандидатура директора должна будет проходить процедуру обязательного согласования с министерством», – заявили в Минкульте.

Сам Женовач был назначен на пост худрука министром культуры Владимиром Мединским в конце марта текущего года на совещании в Минкультуры России, в котором приняли участие Валерий Фокин, Римас Туминас, Владимир Машков, Лев Додин и другие известные театральные деятели.

Марина Андрейкина с 2006 по 2010 годы была деканом режиссёрского факультета ГИТИСа, в котором она с 1996-го преподаёт на продюсерском факультете. Продюсировала театральные постановки, гастрольные туры и фестивали.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Худруком МХТ им. Чехова назначен Сергей Женовач
Сергея Женовача поддержали актёры МХТ и коллеги по цеху
персоны
Лев ДодинСергей ЖеновачВладимир МашковРимас ТуминасВалерий Фокин
театры
МХТ им. А.Чехова

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Иза Высоцкая
20 июля ушла из жизни актриса Иза Высоцкая.

День рождения >>

Михаил Болдуман
Никита Зверев
Дарья Иванова
Александр Кайдановский
Мария Луговая
Александр Олешко
Евгений Ткачук
Анна Чурина
Тамара Яндиева
Гётц Георге
Дэниэл Рэдклифф
Пол Уэсли
Вуди Харрельсон
Филип Сеймур Хоффман
Омар Эппс
Эмиль Яннингс
все родившиеся 23 июля >>

Афиша кино >>

Жаркие летние ночи
драма, молодежный фильм, социальная драма
США, 2017
Обитатели
фильм ужасов
Ирландия, 2017
Белль и Себастьян: Приключения продолжаются
приключения, семейное кино
Франция, 2015
Мектуб, моя любовь
мелодрама, экранизация
Франция, Италия, Тунис, 2017
Миссия невыполнима: Последствия
боевик, триллер
США, 2018
Убежище дьявола
фильм ужасов
Мексика, Чили, 2017
Килиманджара
комедия, мелодрама
Россия, 2018
Зои
мелодрама, научная фантастика
США, 2018
Клуб миллиардеров
биография, драма, триллер
США, 2018
Офисный беспредел
боевик, комедия, фильм ужасов
США, 2018
Паранормальное
научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, 2017
Это чёртово сердце
драма, комедия
Германия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью