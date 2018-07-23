Марина Андрейкина назначена заместителем худрука МХТ имени Чехова

Кандидат экономических наук и доцент кафедры продюсерства и менеджмента исполнительских искусств ГИТИСа Марина Андрейкина
назначена заместителем художественного руководителя – МХТ имени А.П. Чехова
. К своим обязанностям она приступит в конце августа, уточняет ТАСС
.
«Художественный руководитель – директор МХТ имени Чехова Сергей Женовач предложил Марине Андрейкиной занять должность заместителя художественного руководителя – директора МХТ имени Чехова. Она будет выполнять функции его помощника в административной сфере и, как ожидается, приступит к исполнению своих обязанностей в конце августа 2018 года. Планируемое назначение – внутреннее дело и решение руководителя учреждения, который вправе менять штатное расписание и назначать того, кого считает нужным без согласования с Минкультуры России», –
цитирует агентство пресс-службу Министерства культуры Российской Федерации.
Кроме того, должности худрука и директора МХТ могут быть разделены. «В настоящее время Минкультуры России прорабатывается возможность разделения высшей руководящей должности театра на художественного руководителя и директора. В случае, если такое решение будет принято, кандидатура директора должна будет проходить процедуру обязательного согласования с министерством», –
заявили в Минкульте.
Сам Женовач был назначен на пост худрука министром культуры Владимиром Мединским
в конце марта текущего года на совещании в Минкультуры России, в котором приняли участие Валерий Фокин
, Римас Туминас
, Владимир Машков
, Лев Додин
и другие известные театральные деятели.
Марина Андрейкина с 2006 по 2010 годы была деканом режиссёрского факультета ГИТИСа, в котором она с 1996-го преподаёт на продюсерском факультете. Продюсировала театральные постановки, гастрольные туры и фестивали.
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