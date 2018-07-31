Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Роберту Стуруа исполнилось 80 лет

31 июля
2018 год
январь 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2018
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2018
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2018
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2018
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2018
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2018
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости театра >>
31 июля 2018
Сегодня, 31 августа, исполнилось 80 лет выдающемуся театральному режиссёру, актёру, педагогу, заслуженному деятелю искусств Грузинской ССР, народному артисту Грузинской ССР, СССР и Абхазской Автономной Республики Роберту Стуруа.


Роберт Робертович Стуруа родился 31 июля 1938 года в Тбилиси в семье грузинского художника Роберта Стуруа. Учился на режиссёрском факультете Тбилисского театрального института. С 1962 года работает в Тбилисском театре имени Шота Руставели, ученик Михаила Туманишвили. Первый настоящий успех молодому режиссёру принёс поставленный в 1965 году спектакль «Сейлемский процесс» по пьесе Артура Миллера «Суровое испытание». В 1979-м Роберт Робертович становится главным режиссёром этого театра, а с 1980 года — художественным руководителем. Здесь он поставил такие знаменитые спектакли, как «Кавказский меловой круг» Бертольда Брехта и «Ричард III» Уильяма Шекспира.

Стуруа активно сотрудничал с российскими театрами («Сатирикон», Et Cetera, Театр имени Пушкина, Театр имени Вахтангова), где в частности ставил шекспировские пьесы («Гамлет», «Шейлок», «Ромео и Джульетта»). Много работал за рубежом: его спектакли шли в Хельсинки, Афинах, Буэнос-Айресе, Лондоне, Киеве, Иерусалиме и других городах. Помимо драматических постановок, на его счету десяток опер. В июне 2013 года открыл в Тбилиси собственный театр «Фабрика», чьей первой премьерой стал спектакль «Мария Каллас. Урок» по пьесе Терренса Макнелли «Мастер-класс».

«Ричард III»

Снимался в кино. Впервые на экране появился у Отара Иоселиани в картине «Жил певчий дрозд». Его также можно увидеть в фильмах «Золотой паук» и «Прогулка в Карабах».

Обладатель множества наград, среди которых пять Государственных премий, премии имени Михаила Туманишвили, Александра Казбеги, Константина Станиславского и Георгия Товстоногова, Премия Чаплин-клуба, премии Английской и Итальянской критики, премия Государственного университета Аргентины, Орден Чести, Орден Дружбы, «Чайка», «Золотая маска», Гран-при фестиваля «Балтийский дом» и Президентская золотая медаль за выдающиеся заслуги в деле развития грузинской театральной культуры.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Поиск по меткам
День рождения
персоны
Бертольт БрехтОтар ИоселианиАртур МиллерРоберт СтуруаМихаил Туманишвили
театры
"Сатирикон"Драматический театр им. Шота РуставелиМосковский театр им. ПушкинаТеатр им. Евг.Вахтангова«Et cetera»

фотографии >>
Роберту Стуруа исполнилось 80 лет фотографии
Режиссер Грузинского академического театра им. Шота Руставели Гизо Жордания (слева), режиссер из ФРГ Герман Ведекинд (2 слева), режиссер Роберт Стуруа (3 справа) во время прогулки по городу.
Роберту Стуруа исполнилось 80 лет фотографии
Роберту Стуруа исполнилось 80 лет фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Сергей Шеховцов
30 июля ушёл из жизни актёр Сергей Шеховцов.
Наталья Кузнецова
29 июля ушла из жизни актриса Наталья Кузнецова.
Борис Харитонов
28 июля ушёл из жизни актёр Борис Харитонов.
Гафур Каюмов
27 июля скончался актёр, драматург Гафур Каюмов.
Владимир Войнович
27 июля ушёл из жизни писатель Владимир Войнович.
Кулбубу Мадемилова
27 июля ушла из жизни артистка балета, балетмейстер Кулбубу Мадемилова.

День рождения >>

Ева Авеева
Юрий Белов
Алёна Бондарчук
Евгений Герчаков
Артём Мазунов
Вера Марецкая
Александр Пятков
Тарас Сахно
Любовь Соколова
Ришар Берри
Майкл Бин
Лэйн Дейвис
Дин Кейн
Уэсли Снайпс
Луи де Фюнес
Джеральдина Чаплин
все родившиеся 31 июля >>

Афиша кино >>

Голодные Z
драма, фильм ужасов
Канада, 2017
Жаркие летние ночи
драма, молодежный фильм, социальная драма
США, 2017
Кодекс Готти
биография, драма, криминальный фильм
США, 2017
Кристофер Робин
комедия, приключения, семейное кино
США, 2018
Мальчишник в Европе
комедия
Франция, 2018
Между рядами
мелодрама
Германия, 2018
Опасная игра Слоун
драма, триллер
США, Франция, 2016
Планета зверей
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
Китай, 2018
Судная ночь. Начало
боевик, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2018
Шпионская игра
биография, военный фильм, драма
США, 2018
Миссия невыполнима: Последствия
боевик, триллер
США, 2018
Обитатели
фильм ужасов
Ирландия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью