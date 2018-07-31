Роберту Стуруа исполнилось 80 лет

Сегодня, 31 августа
, исполнилось 80
лет выдающемуся театральному режиссёру, актёру, педагогу, заслуженному деятелю искусств Грузинской ССР, народному артисту Грузинской ССР, СССР и Абхазской Автономной Республики Роберту Стуруа
.
Роберт Робертович Стуруа
родился 31 июля 1938
года в Тбилиси в семье грузинского художника Роберта Стуруа
. Учился на режиссёрском факультете Тбилисского театрального института. С 1962 года работает в Тбилисском театре имени Шота Руставели
, ученик Михаила Туманишвили
. Первый настоящий успех молодому режиссёру принёс поставленный в 1965 году спектакль «Сейлемский процесс»
по пьесе Артура Миллера «Суровое испытание»
. В 1979-м Роберт Робертович становится главным режиссёром этого театра, а с 1980 года — художественным руководителем. Здесь он поставил такие знаменитые спектакли, как «Кавказский меловой круг» Бертольда Брехта
и «Ричард III» Уильяма Шекспира
.
Стуруа активно сотрудничал с российскими театрами («Сатирикон»
, Et Cetera
, Театр имени Пушкина
, Театр имени Вахтангова
), где в частности ставил шекспировские пьесы («Гамлет»
, «Шейлок»
, «Ромео и Джульетта»
). Много работал за рубежом: его спектакли шли в Хельсинки, Афинах, Буэнос-Айресе, Лондоне, Киеве, Иерусалиме и других городах. Помимо драматических постановок, на его счету десяток опер. В июне 2013 года открыл в Тбилиси собственный театр «Фабрика»
, чьей первой премьерой стал спектакль «Мария Каллас. Урок»
по пьесе Терренса Макнелли «Мастер-класс»
.
Снимался в кино. Впервые на экране появился у Отара Иоселиани
в картине «Жил певчий дрозд»
. Его также можно увидеть в фильмах «Золотой паук»
и «Прогулка в Карабах»
.
Обладатель множества наград, среди которых пять Государственных премий, премии имени Михаила Туманишвили, Александра Казбеги, Константина Станиславского и Георгия Товстоногова, Премия Чаплин-клуба, премии Английской и Итальянской критики, премия Государственного университета Аргентины, Орден Чести, Орден Дружбы, «Чайка», «Золотая маска», Гран-при фестиваля «Балтийский дом» и Президентская золотая медаль за выдающиеся заслуги в деле развития грузинской театральной культуры.
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