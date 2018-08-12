Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Орнелла Мути предстанет в образе Анны Иоанновны на сцене Кремлевского дворца

12 августа
2018 год
январь 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2018
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2018
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2018
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2018
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2018
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2018
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2018
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости театра >>
12 августа 2018
Орнелла Мути выступит на сцене Государственного Кремлевского дворца – итальянская актриса сыграет в балете с элементами оперы «Хрустальный дворец». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов международного театрального проекта.

Орнелла Мути предстанет в образе Анны Иоанновны на сцене Кремлевского дворца
фото: Александра Мудрац/TACC

«Действие постановки разворачивается в XVIII веке во времена правления российской императрицы Анны Иоанновны, которую сыграет итальянская актриса Орнелла Мути, известная своими ролями в фильмах «Укрощение строптивого», «Жизнь прекрасна», «Безумно влюбленный» и других картинах», – цитирует агентство одного из представителей.

Российская премьера постановки, в которой также задействованы прима-балерина Большого театра Мария Аллаш и солистка оперной труппы ГАБТ Анна Нечаева, состоится 10 сентября. В спектакле также задействованы артисты балета ведущих музыкальных театров, детский хор и ученики балетной школы.

«Анна Иоанновна славилась своей любовью к пышным торжествам и необычным забавам и однажды пожелала поженить во дворце изо льда на реке Неве своих придворных шутов – их роли исполнят премьер Михайловского театра, заслуженный артист РФ Иван Васильев и солистка Большого театра России Мария Виноградова», – приводит ТАСС слова собеседника.

Впервые постановка была показана на Мальте 21 июля 2017 года. Режиссерами и балетмейстерами спектакля на музыку Алексея Шора выступили Екатерина Миронова и Александр Сомов.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Мария АллашОрнелла Мути

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Дмитрий Брусникин
9 августа ушёл из жизни актёр, режиссёр Дмитрий Брусникин.
Тамара Дегтярёва
9 августа ушла из жизни актриса Тамара Дегтярёва.
Аркадий Шер
7 августа скончался художник-мультипликатор Аркадий Шер.
Игорь Славинский
7 августа ушёл из жизни актёр Игорь Славинский.
Ефим Хигерович
4 августа ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр
Ефим Робертович Хигерович.

День рождения >>

Матлюба Алимова
Евгений Воскресенский
Артык Джаллыев
Матвей Зубалевич
Александр Ляпин
Павел Новиков
Лариса Саванкова
Полина Стефанович
Валерия Федорович
Кэйси Аффлек
Брюс Гринвуд
Освальдо Лапорт
Нэтали Джексон Мендоса
Леа Пайпс
Доминик Суэйн
Оскар Хомолка
все родившиеся 12 августа >>

Афиша кино >>

Потерянное отражение. Исповедь содержанки
драма, притча
Россия, 2017
Горные огни
мистика, триллер
Испания, Россия, США, 2017
Аксель
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 2018
Мамма Миа 2
мелодрама, музыкальный фильм
США, 2018
Моё поколение
исторический фильм, музыкальный фильм
Великобритания, 2017
Опасное задание
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
США, 2018
Слендермен
фильм ужасов
США, 2018
Зло
триллер, фильм ужасов
США, 2017
Мег: Монстр глубины
боевик, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, 2018
Бергман
биография
Норвегия, Швеция, 2018
В поисках йети
комедия, приключения
Канада, 2017
Маленький большой герой
детский фильм, приключения
Гонконг, Китай, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью