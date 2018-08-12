Орнелла Мути предстанет в образе Анны Иоанновны на сцене Кремлевского дворца

Орнелла Мути выступит на сцене Государственного Кремлевского дворца – итальянская актриса сыграет в балете с элементами оперы «Хрустальный дворец». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов международного театрального проекта.
фото: Александра Мудрац/TACC
«Действие постановки разворачивается в XVIII веке во времена правления российской императрицы Анны Иоанновны, которую сыграет итальянская актриса Орнелла Мути, известная своими ролями в фильмах «Укрощение строптивого», «Жизнь прекрасна», «Безумно влюбленный» и других картинах», – цитирует агентство одного из представителей.
Российская премьера постановки, в которой также задействованы прима-балерина Большого театра Мария Аллаш и солистка оперной труппы ГАБТ Анна Нечаева, состоится 10 сентября. В спектакле также задействованы артисты балета ведущих музыкальных театров, детский хор и ученики балетной школы.
«Анна Иоанновна славилась своей любовью к пышным торжествам и необычным забавам и однажды пожелала поженить во дворце изо льда на реке Неве своих придворных шутов – их роли исполнят премьер Михайловского театра, заслуженный артист РФ Иван Васильев и солистка Большого театра России Мария Виноградова», – приводит ТАСС слова собеседника.
Впервые постановка была показана на Мальте 21 июля 2017 года. Режиссерами и балетмейстерами спектакля на музыку Алексея Шора выступили Екатерина Миронова и Александр Сомов.
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