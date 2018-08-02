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В МДМ готовят «Очень смешную комедию о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК»

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Новости театра >>
2 августа 2018
Премьера драматического спектакля «Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» британских авторов Генри Льюиса, Джонатана Сэйера и Генри Шилдса состоится на сцене Московского дворца молодежи (МДМ) 6 октября.

Оригинальная постановка впервые была показана лондонским Mischief Theatre в 2013 году, и, по мнению критиков Бродвея и Вест-Энда, стала едва ли не самой смешной комедией в истории мирового театра.

«Бродвейская яркая, жизнерадостная, необычная и, самое главное, сумасшедше смешная», – пишет о постановке The Daily Mail.

В МДМ готовят «Очень смешную комедию о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК»

В российской труппе — артисты ведущих драматических театров Москвы, таких как МХТ им. Чехова, Театр Наций, Театр им. Вахтангова, «Мастерская Петра Фоменко», «Ленком», «Сатирикон». Одну из главных ролей в спектакле исполнит Анастасия Стоцкая.

По сюжету пьесы, труппа актеров-неудачников из Общества любителей театра Политехнического университета пытаются поставить детектив в духе Агаты Кристи. Все их попытки оборачиваются чередой невероятных комичных ситуаций, с которыми тщетно пытаются справиться внешне невозмутимые артисты и в которых подчас приходится принимать участие и зрителям спектакля.
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МХТ им. А.Чехова

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