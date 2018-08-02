В МДМ готовят «Очень смешную комедию о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК»

Премьера драматического спектакля «Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК
» британских авторов Генри Льюиса, Джонатана Сэйера
и Генри Шилдса
состоится на сцене Московского дворца молодежи
(МДМ) 6 октября.
Оригинальная постановка впервые была показана лондонским Mischief Theatre в 2013 году, и, по мнению критиков Бродвея и Вест-Энда, стала едва ли не самой смешной комедией в истории мирового театра.
«Бродвейская яркая, жизнерадостная, необычная и, самое главное, сумасшедше смешная
», – пишет о постановке The Daily Mail.
В российской труппе — артисты ведущих драматических театров Москвы, таких как МХТ им. Чехова
, Театр Наций
, Театр им. Вахтангова
, «Мастерская Петра Фоменко
», «Ленком
», «Сатирикон
». Одну из главных ролей в спектакле исполнит Анастасия Стоцкая
.
По сюжету пьесы, труппа актеров-неудачников из Общества любителей театра Политехнического университета пытаются поставить детектив в духе Агаты Кристи. Все их попытки оборачиваются чередой невероятных комичных ситуаций, с которыми тщетно пытаются справиться внешне невозмутимые артисты и в которых подчас приходится принимать участие и зрителям спектакля.
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