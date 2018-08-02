Кирилл Серебренников стал командором французского Ордена искусств и литературы

Находящийся под домашним арестом по обвинению в хищении бюджетных средств Кирилл Серебренников удостоен звания командора французского Ордена искусств и литературы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на издание Le Figaro.
Решение о награждении режиссера приняла министр культуры Франции Франсуаз Ниссен.
фото: Global Look Press
Орден Искусств и литературы присуждается лицам, достигшим выдающихся результатов на поприще искусств и литературы и оказавшие влияние на их развитие не только во Франции, но и во всем мире.
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