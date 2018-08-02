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Кирилл Серебренников стал командором французского Ордена искусств и литературы

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2 августа 2018
Находящийся под домашним арестом по обвинению в хищении бюджетных средств Кирилл Серебренников удостоен звания командора французского Ордена искусств и литературы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на издание Le Figaro.

Решение о награждении режиссера приняла министр культуры Франции Франсуаз Ниссен.

Кирилл Серебренников стал командором французского Ордена искусств и литературы
фото: Global Look Press

Орден Искусств и литературы присуждается лицам, достигшим выдающихся результатов на поприще искусств и литературы и оказавшие влияние на их развитие не только во Франции, но и во всем мире.

Командор — высшая степень ордена. Подобного звания ранее были удостоены Павел Лунгин, Юрий Любимов и Михаил Горбачев.
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Михаил ГорбачёвПавел ЛунгинЮрий ЛюбимовКирилл Серебренников

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