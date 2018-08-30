Ярослава Пулинович
назначена драматургом Русского театра Эстонии
. Как уверяет Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация
, она приняла приглашение директора и художественного руководителя театра Филиппа Лося
и приступит к работе с 1 сентября
.
По словам исполнительного директора Русского театра Маргуса Алликмаа
, «договор с Пулинович уже заключён... Можно сказать, что речь идёт о классическом трудовом договоре штатного драматурга».
Из-за российского гражданства Ярославы Пулинович руководство театра в следующем году будет ходатайствовать о предоставлении ей временного вида на жительство. На данный момент драматург находится в Таллине по рабочей визе сроком на девять месяцев.
Ярослава Пулинович родилась в 1987 году в Омске. Училась у Николая Коляды
в Екатеринбургском театральном институте. Её пьесы с успехом шли в Англии, США, Польше, Эстонии, на Украине и во многих российских театрах. Написала сценарии к фильмам «Как поймать магазинного вора» Евгения Семёнова
, «Я не вернусь» Ильмара Раага
, «Птица» Ксении Баксаковой
и «Как я стал...» Павла Мирзоева
.
Ставку штатного драматурга в Русском театре решили создать в мае 2018-го после того, как упразднили должность завлита, которую много лет занимала поэт и писатель Елена Скульская
.
обсуждение >>