Ярослава Пулинович назначена драматургом Русского театра Эстонии

анонс

Орнелла Мути предстанет в образе Анны Иоанновны на сцене Кремлевского дворца

Причины смерти пока не раскрываются.

Дмитрий Брусникин скончался в возрасте 60 лет

2 августа

Кирилл Серебренников стал командором французского Ордена искусств и литературы

Режиссер удостоен звания за влияние на развитие искусства и литературы во всем мире.