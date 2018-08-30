Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Ярослава Пулинович назначена драматургом Русского театра Эстонии

30 августа
2018 год
январь 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2018
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2018
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2018
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2018
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2018
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2018
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2018
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости театра >>
30 августа 2018
Ярослава Пулинович назначена драматургом Русского театра Эстонии. Как уверяет Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация, она приняла приглашение директора и художественного руководителя театра Филиппа Лося и приступит к работе с 1 сентября.

По словам исполнительного директора Русского театра Маргуса Алликмаа, «договор с Пулинович уже заключён... Можно сказать, что речь идёт о классическом трудовом договоре штатного драматурга».

Ярослава Пулинович назначена драматургом Русского театра Эстонии
фото: rus.err

Из-за российского гражданства Ярославы Пулинович руководство театра в следующем году будет ходатайствовать о предоставлении ей временного вида на жительство. На данный момент драматург находится в Таллине по рабочей визе сроком на девять месяцев.

Ярослава Пулинович родилась в 1987 году в Омске. Училась у Николая Коляды в Екатеринбургском театральном институте. Её пьесы с успехом шли в Англии, США, Польше, Эстонии, на Украине и во многих российских театрах. Написала сценарии к фильмам «Как поймать магазинного вора» Евгения Семёнова, «Я не вернусь» Ильмара Раага, «Птица» Ксении Баксаковой и «Как я стал...» Павла Мирзоева.

Ставку штатного драматурга в Русском театре решили создать в мае 2018-го после того, как упразднили должность завлита, которую много лет занимала поэт и писатель Елена Скульская.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Николай Коляда (II)Ярослава Пулинович
театры
Русский театр Эстонии

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Иосиф Кобзон
30 августа ушёл из жизни певец Иосиф Кобзон.
Валентин Манохин
29 августа скончался актёр, танцовщик Валентин Манохин.
Сергей Таланов
28 августа ушёл из жизни актёр Сергей Таланов.
Анатолий Кирков
27 августа ушёл из жизни актёр Анатолий Кирков.

День рождения >>

Арина Алейникова
Мирослав Белоногий
Даниил Воробьёв
Дмитрий Дьяконов
Настя Задорожная
Лариса Кадочникова
Анатолий (Отто) Солоницын
Лидия Сухаревская
Алексей Шемес
Джоан Блонделл
Тимоти Боттомс
Камерон Диас
Фред МакМюррей
Роже Пьер
Рышарда Ханин
Роберт Хоффман
все родившиеся 30 августа >>

Афиша кино >>

Гоголь. Страшная месть
детектив, мистика, экранизация
Россия, 2018
Выжившие
драма, фильм ужасов
Франция, 2017
Из Неаполя с любовью
комедия, мелодрама
Италия, 2016
Как женить холостяка
комедия, мелодрама
США, 2018
Нас не догонят
драма
Франция, 2018
Альфа
боевик, приключения, триллер
США, 2018
Днюха!
комедия
Россия, 2018
Не волнуйся, он далеко не уйдёт
биография, драма, комедия
США, Франция, 2018
22 мили
боевик
США, 2018
Вилли и крутые тачки
приключения, семейное кино
Малайзия, 2018
Голубая игуана
комедия, триллер
Великобритания, 2018
Мадонна: Рождение легенды
биография, музыкальный фильм
США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью