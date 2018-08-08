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Экс-директор Новосибирской оперы Борис Мездрич возглавил «Практику»

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8 августа 2018
Директором московского театра «Практика» назначен Борис Мездрич, ранее возглавлявший Новосибирский государственный академический театр оперы и балета. Об этом сообщается на сайте «Практики».

С мая этого года исполняющим обязанности художественного руководителя театра стал актер и руководитель мастерской в Школе-студии МХАТ Дмитрий Брусникин, который теперь официально вступил в должность. Таким образом, функции директора и художественного руководителя разделены.

Экс-директор Новосибирской оперы Борис Мездрич возглавил «Практику»
фото: Артем Геодакян/ТАСС

Мездрич ранее также занимал руководящие должности в Омском академическом театре драмы и Приморском краевом театре юного зрителя. Он удостоен звания заслуженного работника культуры РФ и является лауреатом премии имени Станиславского «За выдающийся вклад в развитие театрального дела в России».

«Практика» была создана в 2005 году по инициативе режиссера Эдуарда Боякова. Учредителем театра выступает Департамент культуры Москвы.
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