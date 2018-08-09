Дмитрий Брусникин скончался в возрасте 60 лет

Актер и режиссер Дмитрий Брусникин скончался на 61-м году жизни. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на пресс-службу театра «Практика».
Будущий актер родился 17 ноября 1957 года в Потсдаме. Учился в Московском институте электронной техники, а позже попал в Школу-студию МХАТ на курс Олега Ефремова, после окончания которой вошел в состав труппы Художественного театра. Актер также работал в Театре-студии «Человек», а с мая 2018 года исполнял обязанности художественного руководителя «Практики».
фото: Артем Геодакян / ТАСС
Кроме того, Брусникин известен как режиссер. В 1991 году на малой сцене Художественного театра он поставил спектакль «Платонов», в котором исполнил главную роль. Среди его постановок – «Плач в пригорошню», «Гроза», «В ожидании Годо».
В фильмографии Брусникина более 60 проектов, среди которых «Отряд», «Сыщики», «Место под солнцем», «Таинственная страсть» и другие. В 1997 году осуществил большой телевизионный проект «Чехов и К°» по рассказам писателя.
Брусникин удостоен званий заслуженного артиста и деятеля искусств РФ, а также Ордена Дружбы.
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