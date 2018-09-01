Дмитрий Крымов заявил об уходе из «Школы драматического искусства»

Дмитрий Крымов
, занимавший должность руководителя одной из трех лабораторий «Школы драматического искусства
», покинул театр. Об этом сообщается на сайте
режиссера.
«Я ухожу из театра, где вы подарили мне свою любовь. Мне будет очень вас не хватать. Но я буду продолжать делать спектакли, и наша лаборатория будет существовать, она будет существовать в каждом месте, где буду я, мои актеры и художники. Но физически в «Школе драматического искусства» ее не ищите
», — заявил Крымов.
В письме к зрителям режиссер также привел высказывание диссидента Андрея Синявского: «У меня с советской властью разногласия чисто стилистические
».
Крымов руководил творческой лабораторией в «Школе драматического искусства» с 2002 года.
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