ревью

Так воровал Серебренников или нет?

Как Серебренников потратил 218 миллионов: журналисты провели независимое расследование

Режиссер руководил одной из трех творческих лабораторий театра с 2002 года.

Дмитрий Крымов заявил об уходе из «Школы драматического искусства»

Международный смотр пройдет с 15 по 19 сентября.

«Хрусталь», «Довлатов» и «Айка» попали в программу Almaty Film Festival

Новый «Хищник», «Проклятие монахини» и ещё 16 фильмов сентября

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20 фильмов осени: кислота, экстаз, дикая жизнь, закат и ничего хорошего

Что можно посмотреть в кино с сентября по ноябрь