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«Гоголь-центр» выпустит сразу два новых спектакля Кирилла Серебренникова

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Новости театра >>
11 сентября 2018
Театр «Гоголь-центр», художественный руководитель которого Кирилл Серебренников находится под домашним арестом, объявил о планах на новый сезон.

«Гоголь-центр» выпустит сразу два новых спектакля Кирилла Серебренникова
фото: Гоголь-центр

До конца 2018 года будут выпущены две премьеры – это постановка Элмара Сенькова «Мизантроп», для которого новый перевод пьесы Мольера сделал Дмитрий Быков, Альцеста сыграет Александр Горчилин, и «музыкальный манифест» Кирилла Серебренникова «Барокко», где шедевры Генделя, Монтеверди, Перселла, Рамо, Люлли, Вивальди, Баха и других знаменитых барочных композиторов исполнят артисты Гоголь-центра и певцы молодежной программы Большого театра. В «Барокко» также прозвучат тексты французских философов и кинематографистов конца 60-х годов ХХ века, а сцены из фильмов «Забриски Пойнт» Антониони и «Красота по-американски» Сэма Мендеса станут частью представления. Премьера запланирована на середину декабря.

Серебренников также адаптировал для постановки пьесу Мартина Макдоны «Палачи», ставшую драматургическим открытием Лондонской и Нью-Йоркской сцены сезона 2016/2017. В постановочную команду этого спектакля кроме Серебренникова вошли также Евгения Добровольская и Николай Симонов. Премьера запланирована на 2019 год.

В 2019-м же Денис Азаров представит спектакль по одному из самых ярких отечественных романов последних лет – «Петровы в гриппе и вокруг него» Алексея Сальникова. Актер Никита Кукушкин дебютирует с режиссерской работой – «комедией для детишек и взросленьких» – «Боженька» по пьесе Валерия Печейкина. В 2019 году состоятся премьеры новых работ хореографа Евгения Кулагина и латышского режиссера Владислава Наставшева, который ставил для «Гоголь-центра» спектакли «Митина любовь» и «Страх». Кроме того, анонсирован, правда, пока без подробностей, театральный дебют режиссера Жоры Крыжовникова.

В планах театра также большое количество гастролей как по России (Санкт-Петербург, Екатеринбург, Омск), так и в мире (Баку, Берлин, Гамбург, Авиньон, Дубровник, Нью-Йорк).
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Дмитрий БыковАлександр ГорчилинЕвгения ДобровольскаяЖора КрыжовниковНикита КукушкинМартин МакдонаВалерий ПечейкинКирилл СеребренниковНиколай Симонов (II)
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