«Гоголь-центр» выпустит сразу два новых спектакля Кирилла Серебренникова

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Труппа также представит новую версию «Катерины Ильвовны» и «Русскую войну Пекторалиса».

«Матросская тишина» с Владимиром Машковым в главной роли вернется на сцену Театра Олега Табакова

1 сентября

Дмитрий Крымов заявил об уходе из «Школы драматического искусства»

Режиссер руководил одной из трех творческих лабораторий театра с 2002 года.