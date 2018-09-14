Омский театр драмы едет на гастроли в Москву

Жителям столицы представят постановки «Время секонд хэнд» по документальной прозе Светланы Алексиевич, «Синяя борода» по мотивам сказки Шарля Перро, «Искупление» по повести Фридриха Горенштейна и INCOGNITO по мотивам комедии Николая Гоголя «Ревизор». Также в столицу привезут спектакли «Правда – хорошо, а счастье лучше» по пьесе Александра Островского и «Три товарища» по роману Эриха Ремарка.
фото: omskdrama.ru
Омская драма дважды удостаивалась Государственной премии имени К.С. Станиславского: в 1973 году – за спектакль «Солдатская вдова» и в 1985 году – за постановку «У войны – не женское лицо». Театр также является лауреатом шести премий «Золотая маска», а в 2011 году был удостоен премии Правительства РФ имени Фёдора Волкова за вклад в развитие театрального искусства.
Вахтанговцев и Омский академический театр драмы связывает давняя дружба. 22 октября 1941 года Театр имени Евгения Вахтангова был эвакуирован из Москвы в Омск, где работал на сцене театра драмы. Репетировать часто приходилось ночами – в небольшом театре одновременно работало две труппы: омская и московская. До августа 1943 года три раза в неделю шли спектакли Омского театра, четыре раза – вахтанговцев. Спустя годы, театры ввели традицию обменных гастролей.
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