Игорь Неведров поставил спектакль по пьесе Альфреда де Мюссе «Любовью не шутят»

21 сентября
в Театре Романа Виктюка
состоится премьера спектакля «Любовью не шутят»
, который по пьесе Альфреда де Мюссе
поставил Игорь Неведров
. Об этом сообщается
на сайте театра.
Согласно агентству РИА Новости
, «Любовью не шутят» является второй постановкой Игоря Неведрова на сцене родного театра. Ранее он поставил комедию масок «Венецианка»
.
«После первой моей режиссёрской работы Роман Григорьевич долго подталкивал меня к тому, чтобы я поставил что-то ещё. Я называл ему авторов, он предлагал свои варианты… И среди них – Мюссе. Я выбрал пьесу "Любовью не шутят", и Виктюк благословил меня на эту постановку», —
цитирует агентство Неведрова.
Основой для спектакля послужила одна из лучших пьес яркого представителя французского романтизма Альфреда де Мюссе. Неведров выстраивает эту лёгкую комедию положений как возвышенный диалог героев с божественной энергией, предопределяющей их судьбу и судьбы всех, кто так или иначе попадает в орбиту их жизней. Трагическое несовпадение представлений об идеальной любви с её земной сущностью не позволяет Камилле и её кузену Пердикану обрести счастье, препятствий к которому, казалось бы, нет у них, влюблённых друг в друга с детства.
Художником спектакля выступает Владимир Боер
. В два актёрских состава входят Анна Нахапетова
, Станислав Мотырев
, Степан Лапин
, Михаил Фатеев
, Павел Новиков
, Анастасия Якушева
и другие актёры театра.
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