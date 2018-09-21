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Игорь Неведров поставил спектакль по пьесе Альфреда де Мюссе «Любовью не шутят»

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Новости театра >>
21 сентября 2018
21 сентября в Театре Романа Виктюка состоится премьера спектакля «Любовью не шутят», который по пьесе Альфреда де Мюссе поставил Игорь Неведров. Об этом сообщается на сайте театра.

Согласно агентству РИА Новости, «Любовью не шутят» является второй постановкой Игоря Неведрова на сцене родного театра. Ранее он поставил комедию масок «Венецианка».

«После первой моей режиссёрской работы Роман Григорьевич долго подталкивал меня к тому, чтобы я поставил что-то ещё. Я называл ему авторов, он предлагал свои варианты… И среди них – Мюссе. Я выбрал пьесу "Любовью не шутят", и Виктюк благословил меня на эту постановку», — цитирует агентство Неведрова.

«Любовью не шутят»
фото: teatrviktuka.ru

Основой для спектакля послужила одна из лучших пьес яркого представителя французского романтизма Альфреда де Мюссе. Неведров выстраивает эту лёгкую комедию положений как возвышенный диалог героев с божественной энергией, предопределяющей их судьбу и судьбы всех, кто так или иначе попадает в орбиту их жизней. Трагическое несовпадение представлений об идеальной любви с её земной сущностью не позволяет Камилле и её кузену Пердикану обрести счастье, препятствий к которому, казалось бы, нет у них, влюблённых друг в друга с детства.

Художником спектакля выступает Владимир Боер. В два актёрских состава входят Анна Нахапетова, Станислав Мотырев, Степан Лапин, Михаил Фатеев, Павел Новиков, Анастасия Якушева и другие актёры театра.
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