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Лучшей антрепризой «Амурской осени» признан «Билокси блюз»

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Новости театра >>
23 сентября 2018
Объявлены победители конкурса антреприз XVI фестиваля кино и театра «Амурская осень», сообщает Амур.инфо.

«У нас сложная задача. Антреприза – противоречивое явление. Пора ввести в профессию заповедь – не убий, чтобы вернулось уважение в профессию. Мы должны трепетно относиться к нашему зрителю», – отметил председатель жюри Максим Аверин, прежде чем раздать статуэтки.

Лучшей антрепризой «Амурской осени» признан «Билокси блюз»
фото: 2x2.su

Лучшим спектаклем смотра признан «Билокси блюз», отмеченный также наградами за лучшую мужскую роль (Илья Коробко), роль второго плана (Денис Никифоров) и режиссуру. Последнюю вручили посмертно Олегу Табакову. Это восстановленный спектакль, который Олег Павлович поставил 30 лет назад.

Спецприз жюри за сохранение культурных ценностей присуждён «Незнакомке», у которой в копилке приз за лучшую женскую роль (Ирина Медведева). Кроме того, президент фестиваля Сергей Новожилов вручил лично от себя журавля постановке «На высоких каблуках» с Нонной Гришаевой и Эвклидом Кюрдзидисом.
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Амурская осень
персоны
Максим АверинНонна ГришаеваИлья КоробкоЭвклид КюрдзидисИрина МедведеваДенис НикифоровСергей НовожиловОлег Табаков

фотографии >>
«Билокси блюз»
«Билокси блюз»
«Билокси блюз»
«Билокси блюз»
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