Лучшей антрепризой «Амурской осени» признан «Билокси блюз»

Объявлены победители конкурса антреприз XVI фестиваля кино и театра «Амурская осень»
, сообщает Амур.инфо
.
«У нас сложная задача. Антреприза – противоречивое явление. Пора ввести в профессию заповедь – не убий, чтобы вернулось уважение в профессию. Мы должны трепетно относиться к нашему зрителю», –
отметил председатель жюри Максим Аверин
, прежде чем раздать статуэтки.
Лучшим спектаклем смотра признан «Билокси блюз»
, отмеченный также наградами за лучшую мужскую роль (Илья Коробко
), роль второго плана (Денис Никифоров
) и режиссуру. Последнюю вручили посмертно Олегу Табакову
. Это восстановленный спектакль, который Олег Павлович поставил 30 лет назад.
Спецприз жюри за сохранение культурных ценностей присуждён «Незнакомке»
, у которой в копилке приз за лучшую женскую роль (Ирина Медведева
). Кроме того, президент фестиваля Сергей Новожилов
вручил лично от себя журавля постановке «На высоких каблуках»
с Нонной Гришаевой
и Эвклидом Кюрдзидисом
.
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