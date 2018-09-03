Новый сезон МХТ открыла премьера «Человека из рыбы» Юрия Бутусова

ревью

Илья Ковальчук выйдет на лед в финальном сезоне «Молодежки»

Документальный фильм о том, как нацизм пытался уничтожить «дегенеративное искусство».

Актриса рассказала, как ей удалось предотвратить закрытие «Карточного домика»

В Москве состоялось прощание с артистом

Владимир Винокур рассказал, как Иосиф Кобзон спас его от ампутации

Филипп Бледный, Алексей Веселкин, Илья Малаков и Самвел Тадевосян каждый год встречаются на Красной площади

10 лет длиною в дружбу: съемки сериала «СССР»

«Хороший мальчик»: Иди отсюда, не мешай!

Новый «Хищник», «Проклятие монахини» и ещё 16 фильмов сентября

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20 фильмов осени: кислота, экстаз, дикая жизнь, закат и ничего хорошего

Что можно посмотреть в кино с сентября по ноябрь