Новый сезон МХТ открыла премьера «Человека из рыбы» Юрия Бутусова

Постановку по пьесе Аси Волошиной показали на Основной сцене, в то время как на Малой сцене состоялась премьера спектакля Антона Яковлева по чеховской «Дуэли».
фото: Олимпия Орлова
По словам художественного руководителя МХТ Сергея Женовача, на 9 октября запланирована премьера постановки Дмитрия Крымова «Серёжа» по роману «Анна Каренина», а в ноябре на сцене впервые сыграют «Офелия боится воды» – новый спектакль Марины Брусникиной по пьесе Юлии Тупикиной. В декабре зрителей ждет масштабный хореографический спектакль Аллы Сигаловой «ХХ век. Бал».
Сам Женовач начнет работу над булгаковским «Бегом», Екатерина Половцева поставит «Венецианского купца» Шекспира, а недавний выпускник Айдар Заббаров – «Белые ночи» Достоевского.
обсуждение >>