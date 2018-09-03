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Новый сезон МХТ открыла премьера «Человека из рыбы» Юрия Бутусова

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Новости театра >>
3 сентября 2018
Московский Художественный театр им. А. П. Чехова открыл 121-й сезон премьерой спектакля Юрия Бутусова «Человек из рыбы». Об этом сообщается на сайте театра.

Постановку по пьесе Аси Волошиной показали на Основной сцене, в то время как на Малой сцене состоялась премьера спектакля Антона Яковлева по чеховской «Дуэли».

Новый сезон МХТ открыла премьера «Человека из рыбы» Юрия Бутусова
фото: Олимпия Орлова

По словам художественного руководителя МХТ Сергея Женовача, на 9 октября запланирована премьера постановки Дмитрия Крымова «Серёжа» по роману «Анна Каренина», а в ноябре на сцене впервые сыграют «Офелия боится воды» – новый спектакль Марины Брусникиной по пьесе Юлии Тупикиной. В декабре зрителей ждет масштабный хореографический спектакль Аллы Сигаловой «ХХ век. Бал».

Сам Женовач начнет работу над булгаковским «Бегом», Екатерина Половцева поставит «Венецианского купца» Шекспира, а недавний выпускник Айдар Заббаров – «Белые ночи» Достоевского.

Также театр ведет переговоры о постановке «Иуды Искариота» Леонида Андреева с Виктором Крамером и Константином Хабенским в главной роли.

В новом сезоне МХТ продолжит и свою активную гастрольную деятельность. Труппа театра побывает в Белоруссии, Китае, Латвии, а также в Санкт-Петербурге, Челябинске и Екатеринбурге.
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персоны
Марина БрусникинаЮрий БутусовСергей ЖеновачВиктор КрамерДмитрий КрымовЕкатерина ПоловцеваАлла СигаловаКонстантин Хабенский

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