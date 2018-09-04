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«Матросская тишина» с Владимиром Машковым в главной роли вернется на сцену Театра Олега Табакова

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Новости театра >>
4 сентября 2018
В программу нового сезона Театра Олега Табакова вошел спектакль «Матросская тишина», премьера запланирована январь 2019 года. Об этом на сборе труппы рассказал художественный руководитель театра Владимир Машков, который исполняет в постановке главную роль.

«Я ждал этого момента 135 дней – это столько, сколько я пребываю в должности руководителя Театра Табакова. Хочу обратить внимание на магию цифр – у нас 33-й сезон, 3-й сезон сцены на Сухаревской, 9-й сезон в школе. Мы впервые собрались вместе в обновленной, отремонтированной школе», – цитирует актера ТАСС.

По словам Машкова, для него эта постановка станет «одним из важных выходов в жизнь» после 20-летнего перерыва.

«Матросская тишина» с Владимиром Машковым в главной роли вернется на сцену Театра Олега Табакова
фото: Артем Геодакян / ТАСС

Театральный сезон труппа откроет спектаклем «Волки и овцы», который пройдет на сцене Театра имени Пушкина. Новую версию «Катерины Ильвовны» представит Алла Сигалова: премьера пройдет в конце февраля. Уже в марте 2019 года Сергей Пускепалис выпустит спектакль «Русская война Пекторалиса», в основе которого лежит рассказ Лескова «Железная воля».

Также Алексей Мизгирёв намерен представить постановку «Звездного странника» по одноименному произведению Джека Лондона. Машков при этом подчеркнул, что планов у театра много, часть из них еще находится на стадии обсуждения.
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персоны
Владимир МашковАлексей МизгиревСергей ПускепалисАлла Сигалова

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