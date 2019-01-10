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«Коляда-театр» проведёт в Москве рождественский фестиваль

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Новости театра >>
10 января 2019
С 12 по 31 января на сцене Театрального центра СТД РФ «На Страстном» по сложившейся за десять лет традиции пройдёт большой рождественский театральный фестиваль «Коляда-театр "На Страстном"». Об этом сообщает пресс-служба Центра.

Две фуры с декорациями, живые питоны, крысы и канарейки, более 60 участников и 25 спектаклей за полмесяца – так, как правило, выглядит ежегодный приезд знаменитой екатеринбургской труппы в столицу.

«Горе от ума»
фото: nastrastnom.ru

Помимо классического репертуара, в котором такие хиты как «Вишнёвый сад», «Женитьба», «Маскарад», «Ревизор», «Гамлет» и другие, в Театральном центре будут показаны новые спектакли большой формы: «Иван Фёдорович Шпонька и его тётушка» в постановке Николая Коляды по мотивам произведений Николая Гоголя, «Горе от ума» Александра Грибоедова и «Оптимистическая трагедия» Всеволода Вишневского.
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«Иван Фёдорович Шпонька и его тётушка»
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«Коляда-театр» проведёт в Москве рождественский фестиваль фотографии
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