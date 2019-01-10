«Коляда-театр» проведёт в Москве рождественский фестиваль

С 12 по 31 января на сцене Театрального центра СТД РФ «На Страстном»
по сложившейся за десять лет традиции пройдёт большой рождественский театральный фестиваль «Коляда-театр "На Страстном"»
. Об этом сообщает пресс-служба Центра.
Две фуры с декорациями, живые питоны, крысы и канарейки, более 60 участников и 25 спектаклей за полмесяца – так, как правило, выглядит ежегодный приезд знаменитой екатеринбургской труппы в столицу.
Помимо классического репертуара, в котором такие хиты как «Вишнёвый сад»
, «Женитьба»
, «Маскарад»
, «Ревизор»
, «Гамлет»
и другие, в Театральном центре будут показаны новые спектакли большой формы: «Иван Фёдорович Шпонька и его тётушка»
в постановке Николая Коляды
по мотивам произведений Николая Гоголя
, «Горе от ума» Александра Грибоедова
и «Оптимистическая трагедия» Всеволода Вишневского
.