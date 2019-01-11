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В январе стартует Всероссийский театральный марафон

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Новости театра >>
11 января 2019
В 2019-м, объявленном Годом театра, пройдёт Всероссийский театральный марафон. В нём примут участие около ста театров и 85 регионов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Российской Федерации.

«Спящая красавица»
фото: vladtime.ru

Форум стартует 18 января во Владивостоке: на Приморской сцене Мариинского театра покажут «Спящую красавицу» на музыку Петра Чайковского в классической хореографии Мариуса Петипа. ВГТРК проведёт трансляцию торжественной церемонии старта Театрального марафона, в рамках которой символ Года театра будет вручён руководителю первого из театров, открывающих марафон, а затем будет передаваться по цепочке каждым гастролирующим театром принимающему региону. Форум завершится 15 ноября в Калининграде.

Организаторы ожидают, что количество зрителей онлайн-показов спектаклей марафона составит не менее 30 миллионов, а количество мероприятий — не менее 700.

Жителей регионов порадуют не только показами лучших спектаклей, но и фотовыставками, мастер-классами и творческими встречами с актёрами, режиссёрами и руководителями театров. Помимо насыщенной культурной программы, доступной каждому желающему, во всех федеральных округах состоятся региональные форумы Союза театральных деятелей РФ «Российский театр — ХХI век. Новый взгляд» для профессионального сообщества. В каждом субъекте также разработаны свои программы мероприятий в рамках Года театра. Это международные, региональные и окружные фестивали, проекты, направленные на работу с детьми и молодёжью, различные творческие проекты, конференции и лаборатории. Финальный форум пройдёт в столице.
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