В январе стартует Всероссийский театральный марафон

В 2019-м, объявленном Годом театра
, пройдёт Всероссийский театральный марафон. В нём примут участие около ста театров и 85 регионов. Об этом сообщает
пресс-служба Министерства культуры Российской Федерации.
Форум стартует 18 января во Владивостоке: на Приморской сцене Мариинского театра
покажут «Спящую красавицу»
на музыку Петра Чайковского
в классической хореографии Мариуса Петипа
. ВГТРК проведёт трансляцию торжественной церемонии старта Театрального марафона, в рамках которой символ Года театра будет вручён руководителю первого из театров, открывающих марафон, а затем будет передаваться по цепочке каждым гастролирующим театром принимающему региону. Форум завершится 15 ноября в Калининграде.
Организаторы ожидают, что количество зрителей онлайн-показов спектаклей марафона составит не менее 30 миллионов, а количество мероприятий — не менее 700.
Жителей регионов порадуют не только показами лучших спектаклей, но и фотовыставками, мастер-классами и творческими встречами с актёрами, режиссёрами и руководителями театров. Помимо насыщенной культурной программы, доступной каждому желающему, во всех федеральных округах состоятся региональные форумы Союза театральных деятелей РФ «Российский театр — ХХI век. Новый взгляд» для профессионального сообщества. В каждом субъекте также разработаны свои программы мероприятий в рамках Года театра. Это международные, региональные и окружные фестивали, проекты, направленные на работу с детьми и молодёжью, различные творческие проекты, конференции и лаборатории. Финальный форум пройдёт в столице.