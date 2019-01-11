Елизавета Боярская и Анатолий Белый сыграют Марину Цветаеву и Бориса Пастернака

25 января в 20.00 в Малом зале имени М. И. Глинки Санкт-Петербургской Филармонии им. Д. Д. Шостаковича состоится российская премьера спектакля «1926», представляющего собой драматическую интерпретацию переписки Марины Цветаевой и Бориса Пастернака.
Как сообщает пресс-служба спектакля, Елизавета Боярская и Анатолий Белый воплотят на сцене перипетии одного из величайших платонических романов XX века. Сюжетом мультимедийного музыкального спектакля стали отношения Цветаевой и Пастернака, а также фрагменты поэмы «Крысолов». Впервые будет осуществлено драматургическое воплощение текстов этих писем. Третий герой драмы Эрих Мария Рильке – его голос отдан скрипачу и контратенору Дмитрию Синьковскому. Драматург и режиссёр Алла Дамскер сплела из тонкой эпистолярной канвы реальных писем драматургию постановки. Подбор музыкальной партитуры – отдельная линия спектакля, подготовленная композитором Алексеем Курбатовым, включает его собственные произведения, а также сложнейшую первую часть сонаты Бартока, шедевры Баха, Изаи, Берга, Пьяццоллы, Пендерецкого, Шостаковича и других.
«Я люблю поэзию 60-х годов, Серебряного века, но Цветаева для меня всегда занимала особое место. Мне всегда нравилось её колоссальное отличие от других поэтов: её экспрессия, неистовость, её какая-то космическая одарённость – действительно, полное ощущение, что это не человек, а сверхъестественное существо – её неприкаянность, её сложнейшая судьба. Она никогда не боялась экспериментировать ни с размерами, ни с рифмами: её почерк в поэзии совершенно уникален, ни на что не похож. Плюс её масштаб личности и её эпоха. Всё это делает её для меня очень притягательной личностью, которую мне было интересно примерить на себя. Не просто читать её стихи, а – подчеркну – примерить на себя. Это было принципиально важным», – рассказала о своей роли Елизавета Боярская.