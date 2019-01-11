Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Елизавета Боярская и Анатолий Белый сыграют Марину Цветаеву и Бориса Пастернака

11 января
2019 год
январь 2019
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости театра >>
11 января 2019
25 января в 20.00 в Малом зале имени М. И. Глинки Санкт-Петербургской Филармонии им. Д. Д. Шостаковича состоится российская премьера спектакля «1926», представляющего собой драматическую интерпретацию переписки Марины Цветаевой и Бориса Пастернака.



Как сообщает пресс-служба спектакля, Елизавета Боярская и Анатолий Белый воплотят на сцене перипетии одного из величайших платонических романов XX века. Сюжетом мультимедийного музыкального спектакля стали отношения Цветаевой и Пастернака, а также фрагменты поэмы «Крысолов». Впервые будет осуществлено драматургическое воплощение текстов этих писем. Третий герой драмы Эрих Мария Рильке – его голос отдан скрипачу и контратенору Дмитрию Синьковскому. Драматург и режиссёр Алла Дамскер сплела из тонкой эпистолярной канвы реальных писем драматургию постановки. Подбор музыкальной партитуры – отдельная линия спектакля, подготовленная композитором Алексеем Курбатовым, включает его собственные произведения, а также сложнейшую первую часть сонаты Бартока, шедевры Баха, Изаи, Берга, Пьяццоллы, Пендерецкого, Шостаковича и других.

«Я люблю поэзию 60-х годов, Серебряного века, но Цветаева для меня всегда занимала особое место. Мне всегда нравилось её колоссальное отличие от других поэтов: её экспрессия, неистовость, её какая-то космическая одарённость – действительно, полное ощущение, что это не человек, а сверхъестественное существо – её неприкаянность, её сложнейшая судьба. Она никогда не боялась экспериментировать ни с размерами, ни с рифмами: её почерк в поэзии совершенно уникален, ни на что не похож. Плюс её масштаб личности и её эпоха. Всё это делает её для меня очень притягательной личностью, которую мне было интересно примерить на себя. Не просто читать её стихи, а – подчеркну – примерить на себя. Это было принципиально важным», – рассказала о своей роли Елизавета Боярская.

Автор идеи и художественный руководитель проекта – Валерий Галендеев, художник-сценограф – Глеб Фильштинский, художник по костюмам – Алина Герман. Спектакль создан Фондом поддержки музыкального образования – продюсерами спектакля «Неизвестный друг» с участием Полины Осетинской и Ксении Раппопорт, Международного скрипичного фестиваля Violinfest и проекта «Жёлтые звезды». Билеты можно приобрести здесь.
версия для печати
Ссылки по теме
НТВ завершил съёмки сериала «Ворона»
На НТВ покажут «Ворону» Валерия Тодоровского
Поиск по меткам
театральная премьера
персоны
Анатолий БелыйЕлизавета БоярскаяАлла ДамскерПолина ОсетинскаяКшиштоф ПендерецкийКсения РаппопортДмитрий Шостакович

фотографии >>
Елизавета Боярская и Анатолий Белый сыграют Марину Цветаеву и Бориса Пастернака фотографии
Елизавета Боярская и Анатолий Белый сыграют Марину Цветаеву и Бориса Пастернака фотографии
Елизавета Боярская и Анатолий Белый сыграют Марину Цветаеву и Бориса Пастернака фотографии
Елизавета Боярская и Анатолий Белый сыграют Марину Цветаеву и Бориса Пастернака фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Юрий Кушнерёв
6 января ушёл из жизни режиссёр и продюсер Юрий Кушнерёв.
Валерий Барда-Скляренко
5 января ушёл из жизни актёр Валерий Барда-Скляренко.
Иван Бортник
4 января ушёл из жизни актёр Иван Бортник.

День рождения >>

Виктор Авдюшко
Леонид Галлис
Анна Дворжецкая
Нина Корниенко
Виталий Редько
Георгий Тараторкин
Антон Хабаров
Константин Хабенский
Юлия Хлынина
Бернар Блие
Мацей Даменцкий
Альбер Дюпонтель
Джейсон Коннери
Аманда Пит
Род Тейлор
Стэнли Туччи
все родившиеся 11 января >>

Афиша кино >>

1+1: Голливудская история
драма, комедия
США, 2017
Крид 2
драма, спортивный фильм
США, 2018
Тёмное зеркало
триллер
США, 2018
Начни сначала
комедия, мелодрама
США, 2018
Путь домой
мелодрама, приключения, семейное кино, фильм о животных, экранизация
США, 2019
Снежные гонки
комедия, приключения, семейное кино
Канада, 2018
Тайна семьи монстров
комедия, приключения
Индия, Мексика, 2017
Химера
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2018
Чёрная полоса
детектив, триллер, экранизация
Франция, 2018
Жил-был Дэдпул
боевик, комедия, фэнтези
США, 2018
Они никогда не станут старше
военный фильм, исторический фильм
Великобритания, Новая Зеландия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью