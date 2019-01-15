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Закон о «билетной мафии» принят в первом чтении

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15 января 2019
Государственной Думой приняты в первом чтении поправки в Закон «Основы законодательства РФ о культуре», согласно которым будут решены проблемы, связанные с незаконной перепродажей билетов на театральные, культурные и развлекательные мероприятия по цене выше стоимости услуги, указанной в билете. Это пойдёт на пользу и театральным зрителям, и театрам, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. С законопроектом можно ознакомиться на сайте высшего представительного и законодательного органа власти Российской Федерации.

«Существует проблема, когда перекупщики приобретают билеты на спектакли, затем перепродают их по цене в разы дороже, обирая наших граждан, а не сумев их продать, возвращают театру, при этом получая обратно полную стоимость. От действий "билетной мафии" страдают и зрители, и театры. Для примера, сумма возврата билетов недобросовестными покупателями в Театре Наций за театральный сезон составляет, в среднем, более трёх миллионов рублей», — рассказал Володин на пленарном заседании, состоявшемся 15 января.

Закон о «билетной мафии» принят в первом чтении
фото: duma.gov

Законопроект позволит запретить реализацию билетов по цене выше стоимости, указанной на билете, а также предусмотреть норму, в соответствии с которой реализацией билетов на театральные и развлекательные мероприятия могут заниматься только уполномоченные театром лица на основании соответствующего договора. При этом Минкультуры получит полномочия по утверждению формы билета на проводимые мероприятия.

В свою очередь организации культуры будут обязаны размещать на своих сайтах и информационных стендах данные о ценах на билеты и об их реквизитах, о мероприятиях, посещение которых осуществляется на основании именных билетов, а также о лицах, уполномоченных на реализацию билетов. В частности, помимо театров, реализовывать билеты на спектакли смогут только индивидуальные предприниматели и юридические лица, заключившие с ними соответствующие договоры. Общая стоимость их услуг, оформленных с обязательной выдачей чека, не должна превышать 10% стоимости билетов.
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