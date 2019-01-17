Андрей Кончаловский перенесет «Сцены из супружеской жизни» Бергмана в Россию

Режиссер Андрей Кончаловский
поставит на сцене МХАТ имени Горького
спектакль «Сцены из супружеской жизни» по сценарию Бергмана
, рассказало новое руководство театра на пресс-конференции в ТАСС
.
Действие знаменитого фильма Ингмара Бергмана с [url=//www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/euro/70289/bio/]Лив Ульман
и Эрландом Юсефсоном
будет перенесено в Россию времен перестройки. Главные роли сыграют Юлия Высоцкая
и Александр Домогаров
.
В декабре прошлого года новым художественным руководителем МХАТ имени Горького был назначен Эдуард Бояков
, заместителем руководителя театра по творческой работе стал актер Сергей Пускепалис
, а пост заместителя худрука по литературной части занял писатель Захар Прилепин
. Татьяна Доронина
, прослужившая худруком МХАТа имени Горького более 30 лет, осталась в театре в качестве его президента.
На пресс-конференции Прилепин намекнул на то, что в театре появятся постановки по книгам современных писателей.
«Я пришел не для того, чтобы ставить свои тексты в театре. МХАТ в 20-е годы прошлого века был нацелен на советскую литературу: Всеволод Иванов, Михаил Булгаков, Леонид Леонов, Валентин Катаев. Мне кажется, это то, чего сейчас не хватает современному театру. Моя работа – присматриваться к творчеству Евгения Водолазкина, Сергея Шергунова, Александра Терехова, Алексея Иванова, Алексея Варламова, чтобы понять, какие их тексты можно перенести в театр. Классика важна, но мы должны узнавать себя в произведениях самых одаренных людей современности
», – отметил Прилепин.
Сергей Пускепалис в свою очередь рассказал о своих планах поставить на сцене МХАТ «Последний срок» Валентина Распутина.
«Написанная в 69-м году, книга не потеряла актуальности. Сегодня мы часто забываем, что патриотизм – это любовь к родине и преданность своему народу. И когда эти понятия начинают использоваться в корыстных целях или подменяться чем-то, возникает деформация отношения к тем, кто был до тебя, и кто будет после
», – подчеркнул Пускепалис.