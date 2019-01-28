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Юбилей Людмилы Поляковой

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Новости театра >>
28 января 2019
Сегодня, 28 января, отмечает 70-летие популярная советская и российская актриса театра, кино и телевидения, заслуженная и народная артистка России Людмила Полякова.

Юбилей Людмилы Поляковой
фото: Юрий Машков

Людмила Петровна Полякова родилась в Москве 28 января 1939 года. Большая часть её детства прошла в эвакуации в Муроме. Затем она решила стать океанографом и уехала в Одессу, там занималась французским языком и стенографией. Случайно оказавшись перед Щепкинским театральным училищем, решила попробовать свои силы в актёрском мастерстве и сразу же поступила на курс Виктора Коршунова. В 1964-м по окончании учёбы была приглашена в Театр на Малой Бронной. Через год перешла в Московский драматический театр имени Станиславского, где проработала до 1982 года. В 80-х играла на сцене Театра на Таганке и «Школы драматического искусства». С 1990 года – актриса Государственного академического Малого театра. В её репертуаре роли в спектаклях по пьесам и произведениям Леонида Зорина, Максима Горького, Антуана де Сент-Экзюпери, Александра Островского, Льва Толстого, Александра Грибоедова, Николая Гоголя и других знаменитых писателей и драматургов.

В кино дебютировала в 1967 году, исполнив роль беременной крестьянки в новелле Андрея Смирнова «Ангел», вошедшей в альманах «Начало неведомого века». На её счету более 100 ролей в кино и на телевидении. В частности, актриса играла в таких фильмах и сериалах, как «Секретарь парткома», «Корона Российской Империи, или Снова Неуловимые», «Агония», «Восхождение», «Почти смешная история», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Хозяйка детского дома», «Михайло Ломоносов», «Борис Годунов», «Униженные и оскорблённые», «Три дня вне закона», «Мелочи жизни», «President и его женщина», «Самозванцы», «Каменская», «Превращение», «Бумер», «Даша Васильева. Любительница частного сыска», «Доктор Живаго», «Есенин», «Казус Кукоцкого», «Тяжёлый песок», «Каникулы строгого режима», «Господа Головлёвы», «Земский доктор», «Жила-была одна баба», «Пилот международных авиалиний», «Знахарка», «Берега», «Жить дальше», «Красные горы», «Третья мировая», «Отпуск летом», «Палач», «Улыбка пересмешника», «Вы все меня бесите», «Три сестры» и многие другие.

Обладательница Государственной премии РФ, ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, премии за лучшее исполнение женской роли на IV ВКФ телефильмов в Минске и Ордена Дружбы.
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