ревью

Мастерская Брусникина покажет реалити-драму про Александра Галича

Интервью

Алексей Козлов: «Во всех наших героях – разрушенная войной жизнь»

Режиссер фильма «Спасти Ленинград» – о трагической истории баржи 752, съемках масштабного кино в условиях ограниченного бюджета и желании «удивить Спилберга»