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Мастерская Брусникина покажет реалити-драму про Александра Галича

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29 января 2019
Премьера реалити-драмы Мастерской Брусникина «Право на отдых» состоится 12 февраля в библиотеке Союза театральных деятелей России, сообщает пресс-служба проекта.

Мастерская Брусникина покажет реалити-драму про Александра Галича

Новый спектакль Мастерской Брусникина — музыкальный байопик о советском поэте, драматурге, киносценаристе, авторе и исполнителе собственных песен Александре Галиче.

«Сделать спектакль-посвящение Александру Галичу было идеей Дмитрия Владимировича Брусникина, и работа началась еще вместе с ним. Он считал, что Мастерская не может пропустить такое событие, как 100-летие Галича. Я эту инициативу, конечно, поддержала. Важно, чтобы молодое поколение знало о таких знаковых для нашей страны фигурах, чтобы память не прерывалась. Для меня как художественного руководителя невероятно ценно, что у ребят хватает сил и энергии самостоятельно доводить начатые проекты до конца, и не отказываться от творческих идей», – отмечает художественный руководитель театра «Практика», куратор спектакля Марина Брусникина.

В основу пьесы, написанной драматургом Андреем Стадниковым, легла стенограмма заседания Союза писателей СССР об исключении Александра Галича из состава организации. Зрители спектакля, голосуя в ходе действия как участники заседания, смогут изменить историю и Галича не исключить.

Спектакль соединит в себе музыку, поэзию и перформативное искусство.
Режиссеры спектакля – актеры Мастерской Брусникина Сергей Карабань и Игорь Титов. Роли исполнят Марина Васильева, Даниил Газизуллин, Сергей Карабань, Игорь Титов, Сергей Щедрин, Денис Ясик.

Проект осуществлен при поддержке Союза театральных деятелей РФ, Музея AZ, театра «Практика» и Бюро художественного проектирования.
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