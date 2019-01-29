Мастерская Брусникина покажет реалити-драму про Александра Галича

Премьера реалити-драмы Мастерской Брусникина
«Право на отдых
» состоится 12 февраля в библиотеке Союза театральных деятелей России, сообщает пресс-служба проекта.
Новый спектакль Мастерской Брусникина — музыкальный байопик о советском поэте, драматурге, киносценаристе, авторе и исполнителе собственных песен Александре Галиче
.
«Сделать спектакль-посвящение Александру Галичу было идеей Дмитрия Владимировича Брусникина, и работа началась еще вместе с ним. Он считал, что Мастерская не может пропустить такое событие, как 100-летие Галича. Я эту инициативу, конечно, поддержала. Важно, чтобы молодое поколение знало о таких знаковых для нашей страны фигурах, чтобы память не прерывалась. Для меня как художественного руководителя невероятно ценно, что у ребят хватает сил и энергии самостоятельно доводить начатые проекты до конца, и не отказываться от творческих идей
», – отмечает художественный руководитель театра «Практика», куратор спектакля Марина Брусникина
.
В основу пьесы, написанной драматургом Андреем Стадниковым
, легла стенограмма заседания Союза писателей СССР об исключении Александра Галича из состава организации. Зрители спектакля, голосуя в ходе действия как участники заседания, смогут изменить историю и Галича не исключить.
Спектакль соединит в себе музыку, поэзию и перформативное искусство.
Режиссеры спектакля – актеры Мастерской Брусникина Сергей Карабань
и Игорь Титов
. Роли исполнят Марина Васильева
, Даниил Газизуллин, Сергей Карабань, Игорь Титов, Сергей Щедрин, Денис Ясик
.
Проект осуществлен при поддержке Союза театральных деятелей РФ, Музея AZ, театра «Практика» и Бюро художественного проектирования.