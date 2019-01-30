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Минкультуры проверит артистов на востребованность

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30 января 2019
Министерство культуры РФ разработало поправку в Трудовой кодекс РФ, которая позволит оценить востребованность творческих работников театров, музыкальных и танцевальных коллективов, концертных организаций и цирков, учредителем которых является Российская Федерация, ее субъекты или муниципальные образования, сообщает ТАСС.

Минкультуры проверит артистов на востребованность
фото: mkrf.ru

Поправка не касается работников, с которыми заключены трудовые договоры за определенный срок, а также руководителей организаций, беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, лиц, воспитывающих детей-инвалидов, и творческих работников, удостоенных почетных званий.

В министерстве отметили, что положение об оценке востребованности творческих работников в репертуаре и программе, а также перечень должностей работников, в отношении которых проводится такая оценка, утверждаются ведомством с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Согласно документу, оценка востребованности может проводиться не чаще чем раз в три года.

Работодателям предлагают формировать специальную комиссию, не менее четверти которой должны составить представители выборного органа соответствующей первичной профсоюзной организации или иные представители, избираемые работниками.

«Оценка востребованности не предполагает определение профессиональной пригодности творческого работника и направлена исключительно на его востребованность в перспективном репертуаре (программе) театра, музыкального и танцевального коллективов, концертной организации и цирка», – говорится в пояснительной записке к документу.

В случае расторжения договора по причине отсутствия востребованности работнику предусмотрена компенсация работнику в размере, определяемом трудовым договором, но не ниже трехкратного среднего месячного заработка.

Планируется, что документ вступит в силу в ноябре 2019 года.
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