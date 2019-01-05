«Дневник памяти» станет мюзиклом

Мелодраму Ника Кассаветиса «Дневник памяти»
, основанную на бестселлере Николаса Спаркса
, адаптируют для бродвейской сцены в виде мюзикла, уверяет Variety
.
Сценарий к постановке пишет продюсер сериала «Это мы» Бека Брунстеттер
, а за музыкальное наполнение отвечает певица и автор песен Ингрид Майклсон
. Одним из продюсеров спектакля выступает сам Спаркс.
Картина 2004 года с Райаном Гослингом
и Рэйчел Макадамс
повествует об истории любви бедного парня и девушки-аристократки, развернувшейся на фоне 1940-х.