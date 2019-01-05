«Дневник памяти» станет мюзиклом

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Об этом рассказал замминистра культуры Павел Степанов.

В программу Года театра войдет больше 2,5 тысячи мероприятий

26 декабря 2018

Театр Пушкина наградил за верность традициям

Московский драматический театр им. А. С. Пушкина во вторник провел торжественную церемонию вручения памятного знака «За продолжение традиций Камерного театра»