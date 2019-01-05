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«Дневник памяти» станет мюзиклом

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2019 год
январь 2019
 
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5 января 2019
Мелодраму Ника Кассаветиса «Дневник памяти», основанную на бестселлере Николаса Спаркса, адаптируют для бродвейской сцены в виде мюзикла, уверяет Variety.

«Дневник памяти»

Сценарий к постановке пишет продюсер сериала «Это мы» Бека Брунстеттер, а за музыкальное наполнение отвечает певица и автор песен Ингрид Майклсон. Одним из продюсеров спектакля выступает сам Спаркс.

Картина 2004 года с Райаном Гослингом и Рэйчел Макадамс повествует об истории любви бедного парня и девушки-аристократки, развернувшейся на фоне 1940-х.
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