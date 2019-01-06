Премьера мюзикла «Стиляги» состоится в Театре Наций в конце февраля

Постановщиком проекта выступает двукратный лауреат премии «Золотая маска» Алексей Франдетти. Идея проекта принадлежит художественному руководителю Театра Наций Евгению Миронову. Франдетти рассказывал, что театральная постановка не будет полностью повторять фильм Валерия Тодоровского «Стиляги», снятый по сценарию Короткова.
«Для меня очень важна тема несогласных людей и вообще нонконформизма в целом. Как эти группы людей существуют в обществе сегодня, и как они существовали тогда. Все это мы увидим через призму музыки, и здесь очень важен хореографический язык, на котором мы будем разговаривать», – поясняет режиссер.
Для работы в мюзикле приглашены артисты, прошедшие открытый кастинг, длившийся почти полгода (в нем приняло участие более 2500 человек). Большинству из них предстоит освоить игру на разных музыкальных инструментах – от саксофона до скрипки – и научиться петь в воздухе.