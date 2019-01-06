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Премьера мюзикла «Стиляги» состоится в Театре Наций в конце февраля

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6 января 2019
Премьера мюзикла «Стиляги» по сценарию Юрия Короткова «Буги на костях» состоится на основной сцене Театра Наций 22 февраля, сообщает пресс-служба театра.

Премьера мюзикла «Стиляги» состоится в Театре Наций в конце февраля
фото: Театр Наций

Постановщиком проекта выступает двукратный лауреат премии «Золотая маска» Алексей Франдетти. Идея проекта принадлежит художественному руководителю Театра Наций Евгению Миронову. Франдетти рассказывал, что театральная постановка не будет полностью повторять фильм Валерия Тодоровского «Стиляги», снятый по сценарию Короткова.

«Для меня очень важна тема несогласных людей и вообще нонконформизма в целом. Как эти группы людей существуют в обществе сегодня, и как они существовали тогда. Все это мы увидим через призму музыки, и здесь очень важен хореографический язык, на котором мы будем разговаривать», – поясняет режиссер.

Для работы в мюзикле приглашены артисты, прошедшие открытый кастинг, длившийся почти полгода (в нем приняло участие более 2500 человек). Большинству из них предстоит освоить игру на разных музыкальных инструментах – от саксофона до скрипки – и научиться петь в воздухе.

Среди других премьер Театра Наций в первой половине 2019 года – «Иранская конференция» Виктора Рыжакова по пьесе Ивана Вырыпаева. В спектакле примут участие Евгений Миронов, Ингеборга Дапкунайте, Чулпан Хаматова, Ксения Раппопорт, Владимир Большов, Станислав Любшин, Авангард Леонтьев и другие известные артисты. В июле состоится премьера спектакля Андрея Могучего «Она уехала в Москву» по прозе современного писателя Романа Михайлова.
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