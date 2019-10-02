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Марина Васильева сыграет Анну Каренину в экспериментальном моноспектакле

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Новости театра >>
2 октября 2019
7 октября в Боярских палатах в рамках XII Московского международного фестиваля моноспектаклей Solo пройдёт единственный в этом сезоне показ спектакля Алексея Розина «Кто убил Анну» с ведущей актрисой «Мастерской Брусникина» Мариной Васильевой в главной роли. Помимо российской постановки, для смотра отобрано ещё девять работ со всего мира: Яна Фабра, Роберто Латини и Дени Лавана, уточняет пресс-служба спектакля.

Зрителей ожидает спектакль по роману «Анна Каренина» в жанре сторителлинг. Этим направлением современного театра уже несколько лет занимается творческое объединение Le Cirque De Charles La Tannes, в том числе один из его основателей Алексей Розин. Впервые «Кто убил Анну» был представлен на фестивале «Толстой Weekend» в июне 2018 года. 7 октября представление открывается в 19.00 в «гостиной» Боярских палат с музыкантом и композитором Евгением Егоренковым, который погрузит в атмосферу экспериментального крауд- и стоунер-рока. Спектакль начнётся в 20.00. После показа пройдёт дискуссия с создателями. Билеты доступны здесь.

Марина Васильева сыграет Анну Каренину в экспериментальном моноспектакле
фото: Пресс-служба спектакля

По словам Розина, «даже те, кто не читал книгу, знают про Анну Каренину самое главное: она угодила под поезд. И ещё, конечно, цитату про "все счастливые семьи…". Казалось бы, что тут можно добавить? Оказывается, многое. Даже Толстому понадобились 800 страниц текста, чтобы рассказать, как любовь способна привести к гибели. Пытаясь ответить на вопрос, который сформулирован в названии спектакля, Марина в течение 50 минут рассказывает трагическую историю Анны, пропуская сюжет через призму собственного опыта, проводя параллели с психологическими учебниками и ссылаясь на медицинские исследования деятельности головного мозга и гормональной системы человека».

«Я никогда не была поклонницей творчества Толстого, а Анну Каренину воспринимала как истеричную героиню, за чью судьбу не особенно переживала, читая книгу. "Кто убил Анну" — это не мой моноспектакль. Изначально это работа, которую Леше предложили сделать для фестиваля "Толстой Weekend", а он пришёл с идеей сторителлинга на основе "Анны Карениной" ко мне. Наверное, я смогла в итоге так проникнуться Карениной, потому что изначально не испытывала к ней тёплых чувств. В процессе репетиций мы много говорили о том, что это не абстрактная женщина, а собирательный образ почти всех страдающих от несчастной любви женщин. В этом свете и в сочетании с учебниками по женской (и не только) психологии персонаж заиграл для меня по-новому», — рассказала о своей героине Марина Васильева. Актриса, ранее не работавшая в формате сторителлинга, призналась, что ей сложно было представить себя в подобных постановках: «Желание сделать что-то подобное возникло, когда я увидела очень крутую работу своего друга Дани Газизуллина в жанре сторителлинга. Для актёра это, конечно, вызов. Есть только ты и зритель. Нельзя рассчитывать на помощь партнёров или на то, что зрителя отвлекут яркие декорации. Но в этом одновременно и весь кайф».
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персоны
Марина Васильева (II)Дени ЛаванАлексей Розин

фотографии >>
Марина Васильева сыграет Анну Каренину в экспериментальном моноспектакле фотографии
Марина Васильева сыграет Анну Каренину в экспериментальном моноспектакле фотографии
Марина Васильева сыграет Анну Каренину в экспериментальном моноспектакле фотографии
Марина Васильева сыграет Анну Каренину в экспериментальном моноспектакле фотографии
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