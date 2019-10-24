Ксения Раппопорт прочтет произведения Ивана Бунина

В декабре в Москве и Санкт-Петербурге пройдут показы музыкального спектакля «Неизвестный друг
» по произведению Ивана Бунина – с участием актрисы Ксении Раппопорт
и пианистки Полины Осетинской
, сообщает пресс-служба постановки.
Ирландия. Океан. Край Европы. Край эпохи: накануне Первой мировой. Письма в Россию, оставленную много лет назад. Письма незнакомому человеку, знаменитому писателю. Это – «Неизвестный друг», рассказ Бунина. Будто навеянный историей Чайковского и Фон Мекк – печальной перепиской без единой встречи. Письма замужней женщины, матери четверых детей, живущей на чужбине, придуманному возлюбленному, автору ее любимых книг, «неизвестному другу» – таково содержание малоизвестного шедевра Бунина, написанного в середине 20-х годов в приморских Альпах.
Музыкальные произведения Чайковского, Рахманинова, Дебюсси прозвучат в интерпретации Полины Осетинской, текст Бунина будет читать Ксения Раппопорт. Показы состоятся в Московском международном доме музыки и Санкт-Петербургской Академической филармонии имени Д.Д.Шостаковича.