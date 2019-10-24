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Ксения Раппопорт прочтет произведения Ивана Бунина

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Новости театра >>
24 октября 2019
В декабре в Москве и Санкт-Петербурге пройдут показы музыкального спектакля «Неизвестный друг» по произведению Ивана Бунина – с участием актрисы Ксении Раппопорт и пианистки Полины Осетинской, сообщает пресс-служба постановки.

Ксения Раппопорт прочтет произведения Ивана Бунина

Ирландия. Океан. Край Европы. Край эпохи: накануне Первой мировой. Письма в Россию, оставленную много лет назад. Письма незнакомому человеку, знаменитому писателю. Это – «Неизвестный друг», рассказ Бунина. Будто навеянный историей Чайковского и Фон Мекк – печальной перепиской без единой встречи. Письма замужней женщины, матери четверых детей, живущей на чужбине, придуманному возлюбленному, автору ее любимых книг, «неизвестному другу» – таково содержание малоизвестного шедевра Бунина, написанного в середине 20-х годов в приморских Альпах.

Музыкальные произведения Чайковского, Рахманинова, Дебюсси прозвучат в интерпретации Полины Осетинской, текст Бунина будет читать Ксения Раппопорт. Показы состоятся в Московском международном доме музыки и Санкт-Петербургской Академической филармонии имени Д.Д.Шостаковича.
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Ксения Раппопорт прочтет произведения Ивана Бунина фотографии
Ксения Раппопорт прочтет произведения Ивана Бунина фотографии
Ксения Раппопорт прочтет произведения Ивана Бунина фотографии
Ксения Раппопорт прочтет произведения Ивана Бунина фотографии
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