Николай Коляда привезёт зимой в Москву «Калигулу», «Носферату» и ещё 30 спектаклей

Фестиваль «Коляда-театр "На Страстном"» пройдёт в Москве с 13 января по 2 февраля 2020 года. Как уточняет пресс-служба смотра, это 14-й приезд знаменитой екатеринбургской труппы в столицу. Нынешний фестиваль станет самым масштабным за всю историю приезда «Коляда-театра
» «На Страстной».
Фестиваль продлится 21 день. За это время команда Николая Коляды покажет московским зрителям 32 спектакля. В Театральный центр приедут более 40 актёров театра и две фуры с декорациями. В программе большого рождественского фестиваля — премьеры, классические постановки, в том числе по текстам самого Николая Коляды
, читки пьес, спецпрограмма и многое другое.
На этот раз столичных зрителей ждёт сразу три премьеры: «Калигула
» в режиссуре, сценографии и музыкальном оформлении Коляды, «Носферату
» по одноимённой пьесе мастера и детская сказка «Пузырь, соломинка и лапоть
» в постановке худрука театра.
Помимо новых спектаклей зрители увидят самые известные работы «Коляда-театра», среди которых «Горе от ума
», «Оптимистическая трагедия
», «Трамвай "Желание"
», «БСЭ
», «Иван Фёдорович Шпонька и его тётушка
», «Вишнёвый сад
», «12 стульев
», «Фальшивый купон
», «Маскарад
» и «Гамлет
». Билеты и подробная афиша гастролей в Театральном центре СТД РФ «На Страстном»
доступна на сайте
театра.