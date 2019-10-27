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Николай Коляда привезёт зимой в Москву «Калигулу», «Носферату» и ещё 30 спектаклей

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Новости театра >>
27 октября 2019
Фестиваль «Коляда-театр "На Страстном"» пройдёт в Москве с 13 января по 2 февраля 2020 года. Как уточняет пресс-служба смотра, это 14-й приезд знаменитой екатеринбургской труппы в столицу. Нынешний фестиваль станет самым масштабным за всю историю приезда «Коляда-театра» «На Страстной».

Фестиваль продлится 21 день. За это время команда Николая Коляды покажет московским зрителям 32 спектакля. В Театральный центр приедут более 40 актёров театра и две фуры с декорациями. В программе большого рождественского фестиваля — премьеры, классические постановки, в том числе по текстам самого Николая Коляды, читки пьес, спецпрограмма и многое другое.


На этот раз столичных зрителей ждёт сразу три премьеры: «Калигула» в режиссуре, сценографии и музыкальном оформлении Коляды, «Носферату» по одноимённой пьесе мастера и детская сказка «Пузырь, соломинка и лапоть» в постановке худрука театра.

Помимо новых спектаклей зрители увидят самые известные работы «Коляда-театра», среди которых «Горе от ума», «Оптимистическая трагедия», «Трамвай "Желание"», «БСЭ», «Иван Фёдорович Шпонька и его тётушка», «Вишнёвый сад», «12 стульев», «Фальшивый купон», «Маскарад» и «Гамлет». Билеты и подробная афиша гастролей в Театральном центре СТД РФ «На Страстном» доступна на сайте театра.
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