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Александр Цыпкин впервые выступил балетным драматургом

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Новости театра >>
3 октября 2019
30 ноября и 1 декабря в Санкт-Петербургском театре «Приют комедианта» состоится премьера балетной постановки «Три товарища?», который станет дебютом Александра Цыпкина в качестве драматурга и первым спектаклем хореографа Юрия Смекалова с участием артистов балета и драматического театра.


Согласно пресс-службе «Приюта комедианта», три реальные истории танцовщиков одного из главных музыкальных театров без купюр рассказывают об изнанке балетного мира. Какие внутренние барьеры, установки и страхи могут помешать добиться славы и успеха? Как артист и его собственное тело могут стать заклятыми врагами? Это будет правдивый, смешной и одновременно драматичный рассказ о людях, посвятивших жизнь сцене.

В спектакле заняты Виктория Литвинова (Большой театр), Александр Челидзе, Юрий Смекалов, Виталий Куликов, Иван Батарев и Антон Гуляев. Сценографию создаст художник Андрей Севбо вместе с Юрием Смекаловым, работавший над балетным спектаклем «Солярис» в «Приюте комедианта», «Пахитой» и «Медным всадником» в Мариинском театре. Впервые в работе над спектаклем «Приюта комедианта» участвует художник по костюмам Сергей Илларионов.
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балеттеатральная премьера
персоны
Иван БатаревАнтон ГуляевСергей ИлларионовВиталий КуликовАлександр Цыпкин
театры
Большой театрМариинский театрТеатр «Приют Комедианта»

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Александр Цыпкин
Александр Цыпкин впервые выступил балетным драматургом фотографии
Александр Цыпкин впервые выступил балетным драматургом фотографии
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