Александр Цыпкин впервые выступил балетным драматургом

30 ноября и 1 декабря в Санкт-Петербургском театре «Приют комедианта
» состоится премьера балетной постановки «Три товарища?
», который станет дебютом Александра Цыпкина
в качестве драматурга и первым спектаклем хореографа Юрия Смекалова
с участием артистов балета и драматического театра.
Согласно пресс-службе «Приюта комедианта», три реальные истории танцовщиков одного из главных музыкальных театров без купюр рассказывают об изнанке балетного мира. Какие внутренние барьеры, установки и страхи могут помешать добиться славы и успеха? Как артист и его собственное тело могут стать заклятыми врагами? Это будет правдивый, смешной и одновременно драматичный рассказ о людях, посвятивших жизнь сцене.
В спектакле заняты Виктория Литвинова
(Большой театр
), Александр Челидзе
, Юрий Смекалов, Виталий Куликов
, Иван Батарев
и Антон Гуляев
. Сценографию создаст художник Андрей Севбо
вместе с Юрием Смекаловым, работавший над балетным спектаклем «Солярис
» в «Приюте комедианта», «Пахитой
» и «Медным всадником
» в Мариинском театре
. Впервые в работе над спектаклем «Приюта комедианта» участвует художник по костюмам Сергей Илларионов
.