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Премию «Звезда Театрала» вручат 2 декабря

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Новости театра >>
30 октября 2019
Церемония вручения независимой премии зрительских симпатий «Звезда Театрала» состоится 2 декабря в Государственном академическом театре имени Евг.Вахтангова, ведущими церемонии выступят актеры Аня Чиповская и Андрей Заводюк, сообщает пресс-служба награды.

Премию «Звезда Театрала» вручат 2 декабря
фото: Пресс-служба премии "Звезда Театрала"

За 12 лет существования премия стала символом непредвзятой оценки, честной победы и общественного признания, потому что её лауреатов путем интернет-голосования определяет самое массовое жюри — многотысячная зрительская аудитория по всему миру. Публика номинирует и отбирает лучшие премьерные работы сезона, актеров и режиссеров на интернет-портале премии, голосование по шорт-листу продлится до 30 ноября.

Среди номинантов премии в этом году именитые режиссеры Роман Виктюк, Андрей Кончаловский, Константин Райкин, Дмитрий Крымов, Кирилл Серебренников, а также звезды театра и кино Светлана Немоляева, Олег Меньшиков, Ирина Муравьева, Евгения Симонова, Максим Аверин, Чулпан Хаматова, Владимир Машков, Елизавета Боярская, Мария Миронова, Нелли Уварова, Даниил Страхов, Александр Петров, Евгений Цыганов и многие другие.

География «Звезды Театрала» с каждым годом расширяется. Так, после учреждения номинации «Лучший русский театр за рубежом» в 2013 году премия вышла на новый международный уровень. У поклонников русского театра за границей появился реальный шанс номинировать и выбирать лучших из лучших. Со временем эта номинация переросла в Международный фестиваль «Мир русского театра», на который съезжаются коллективы русскоязычных театров из разных стран мира, в числе которых и лауреаты премии «Звезда Театрала» прошлых лет. III Международный фестиваль «Мир русского театра» прошел летом 2019 года в столице Германии.

В этом году Дирекция премии учредила две новые номинации, направленные на расширение аудитории, как за рубежом, так и в России. В номинации «Лучшая постановка иностранного режиссера в России» претендентами стали работы режиссеров мирового уровня, таких как Деклан Доннеллан из Великобритании, Люк Персеваль из Бельгии, а также Джорджио Сангати из Италии. А в номинации «Лучший региональный театр» представлены Волгоградский музыкальный театр, Пермский театр «У моста» и Свердловский театр музыкальной комедии.

Лауреаты в самой почетной номинации «Легенда сцены» определяются без зрительского голосования редколлегией журнала «Театрал» и утверждаются Общественным советом премии. В его состав входят певица Алла Пугачева, летчик-космонавт Олег Скрипочка, заслуженные мастера спорта России Илья Авербух и Алина Кабаева, заслуженный деятель искусств Лариса Рубальская, писатель Татьяна Устинова и другие. Имена лауреатов станут известны в ближайшее время.

В этом году над сценарием торжественного вечера работает поэт Сергей Плотов, автор многочисленных комедий и мюзиклов, с успехом идущих на столичных подмостках. Ставит церемонию режиссер Рузанна Мовсесян, известная по целому ряду остроумных спектаклей, не первый сезон собирающих аншлаги в лучший театрах страны.
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Илья АвербухМаксим АверинЕлизавета БоярскаяРоман ВиктюкДеклан ДоннелланАндрей ЗаводюкАлина КабаеваАндрей КончаловскийДмитрий КрымовВладимир МашковОлег МеньшиковМария Миронова (II)Ирина МуравьёваСветлана НемоляеваАлександр Петров (III)Сергей ПлотовАлла ПугачёваКонстантин РайкинЛариса РубальскаяДжордже СангатиКирилл СеребренниковЕвгения СимоноваДаниил СтраховНелли УвароваТатьяна УстиноваЧулпан ХаматоваЕвгений ЦыгановАнна Чиповская
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Театр им. Евг.Вахтангова

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Премию «Звезда Театрала» вручат 2 декабря фотографии
Премию «Звезда Театрала» вручат 2 декабря фотографии
Премию «Звезда Театрала» вручат 2 декабря фотографии
Премию «Звезда Театрала» вручат 2 декабря фотографии
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