Премию «Звезда Театрала» вручат 2 декабря

За 12 лет существования премия стала символом непредвзятой оценки, честной победы и общественного признания, потому что её лауреатов путем интернет-голосования определяет самое массовое жюри — многотысячная зрительская аудитория по всему миру. Публика номинирует и отбирает лучшие премьерные работы сезона, актеров и режиссеров на интернет-портале премии, голосование по шорт-листу продлится до 30 ноября.
География «Звезды Театрала» с каждым годом расширяется. Так, после учреждения номинации «Лучший русский театр за рубежом» в 2013 году премия вышла на новый международный уровень. У поклонников русского театра за границей появился реальный шанс номинировать и выбирать лучших из лучших. Со временем эта номинация переросла в Международный фестиваль «Мир русского театра», на который съезжаются коллективы русскоязычных театров из разных стран мира, в числе которых и лауреаты премии «Звезда Театрала» прошлых лет. III Международный фестиваль «Мир русского театра» прошел летом 2019 года в столице Германии.
В этом году Дирекция премии учредила две новые номинации, направленные на расширение аудитории, как за рубежом, так и в России. В номинации «Лучшая постановка иностранного режиссера в России» претендентами стали работы режиссеров мирового уровня, таких как Деклан Доннеллан из Великобритании, Люк Персеваль из Бельгии, а также Джорджио Сангати из Италии. А в номинации «Лучший региональный театр» представлены Волгоградский музыкальный театр, Пермский театр «У моста» и Свердловский театр музыкальной комедии.
Лауреаты в самой почетной номинации «Легенда сцены» определяются без зрительского голосования редколлегией журнала «Театрал» и утверждаются Общественным советом премии. В его состав входят певица Алла Пугачева, летчик-космонавт Олег Скрипочка, заслуженные мастера спорта России Илья Авербух и Алина Кабаева, заслуженный деятель искусств Лариса Рубальская, писатель Татьяна Устинова и другие. Имена лауреатов станут известны в ближайшее время.
В этом году над сценарием торжественного вечера работает поэт Сергей Плотов, автор многочисленных комедий и мюзиклов, с успехом идущих на столичных подмостках. Ставит церемонию режиссер Рузанна Мовсесян, известная по целому ряду остроумных спектаклей, не первый сезон собирающих аншлаги в лучший театрах страны.