Спектакли Константина Богомолова, Кирилла Серебренникова и Дмитрия Крымова номинированы на «Золотую маску»

Объявлены номинанты на российскую национальную театральную премию «Золотая маска
». Список номинантов опубликован на сайте
премии.
На звание лучших постановок сезона 2018-2019 в номинации «Драма / Спектакль большой формы» претендуют «Барокко
», «Спасти орхидею
» («Гоголь-центр
»), «Гроза
» (Сахалинский театральный центр
), «Дракон
» (Омский театр драмы
), «Иранская конференция
» (Театр Наций
), «Ревизор
» (Псковский драматический театр
), «Русская матрица
» (Театр имени Ленсовета
), «Серёжа
» (МХТ имени Чехова
) и «Сирано де Бержерак
» (Александринский театр
). Среди драм малой формы заветную маску могут получить «28 дней
» (Театр.doc
), «Аустерлиц
» (БДТ
), «Версия чайки
» (Московский проект Е. Ненашевой, Д. Вернер, Е. Петровской, А. Харабиберовой
и Чеховская научно-творческая резиденция «Чехов APi»
), «Дети солнца
» (Новосибирский театр «Красный факел»
), «Зарница
» (Мастерская Дмитрия Брусникина
), «Исследование ужаса
» (Санкт-Петербургский проект «Квартира»
), «Мы, герои
» (Красноярский драматический театр
), «Папа встретит меня в L.A.
» (Архангельский молодёжный театр
), «Пермские боги
» (Пермский Театр-Театр
), «Посмотри на него
» (Санкт-Петербургский театр ненормативной пластики
), «Похороните меня за плинтусом
» (Курганский театр драмы
), «Преступление и наказание
» («Приют комедианта
») и «Российская А.Азбука
» (Санкт-Петербургский Театр ТРУ
).
Лучшим постановщиком драматического жанра могут признать Дмитрия Акриша
(«Похороните меня за плинтусом»), Александра Артёмова
(«Российская А.Азбука»), Константина Богомолова
(«Преступление и наказание»), Дмитрия Волкострелова
(«Пермские боги»), Марата Гацалова
(«Дракон»), Романа Кагановича
(«Посмотри на него»), Юрия Квятковского
(«Зарница»), Дмитрия Крымова
(«Серёжа»), Тимофея Кулябина
(«Дети солнца»), Юрия Муравицкого
, Светлану Михалищеву
(«28 дней»), Владислава Наставшева
(«Спасти орхидею»), Елену Ненашеву
(«Версия чайки»), Бориса Павловича
(«Исследование ужаса»), Андрея Прикотенко
(«Русская матрица»), Николая Рощина
(«Сирано де Бержерак»), Олега Рыбкина
(«Мы, герои»), Виктора Рыжакова
(«Иранская конференция»), Евгению Сафонову
(«Аустерлиц»), Кирилла Серебренникова
, Евгения Кулагина
(«Барокко»), Александра Созонова
(«Гроза»), Максима Соколова
(«Папа встретит меня в L.A.») и Петра Шерешевского
(«Ревизор»). Александр Артёмов, Настасья Хрущёва
(«Российская А.Азбука»), Иван Вырыпаев
(«Иранская конференция»), Евгений Казачков
(«Мам, привет», Московский проект В. Приваловой
), Павел Пряжко
(«Сосед
», Санкт-Петербургский «театр post»
) и Ольга Шиляева
(«28 дней») претендуют на звание драматурга сезона.
В музыкальных жанрах номинированы оперы «52
» (БДТ), «Аллюки
» (Казанский центр реализации творческих проектов «Инклюзион»
и Творческое объединение «Алиф»)
, «Влюблённый дьявол
» (Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко
), «Волшебная флейта
», «Орландо, Орландо
» («Геликон-опера
»), «Груди Терезия
» (Красноярский театр оперы и балета имени Хворостовского
), «Евгений Онегин
» (Санкт-Петербургский театр «Зазеркалье»
), «Закрой мне глаза
» (Пермский театр оперы и балета
и фестиваль «Территория
»), «Ложь Мартина
» (Музыкальный театр «Амадей»)
, «Орфей
» (Детский музыкальный театр имени Наталии Сац
), «Поругание Лукреции
» («Новая опера
»), «Путешествие в Реймс
», «Русалка
» (Большой театр
), «Три сестры
» (Екатеринбургский «Урал Опера Балет»
), оперетты и мюзиклы «Большой секрет для маленькой компании
» (Санкт-Петербургский театр «Карамболь»
), «Бременские музыканты
» (Карельский музыкальный театр
), «Винил
» (Театр-Театр) и «Стиляги
» (Театр Наций). В номинации «Опера / Работа режиссёра» и «Оперетта-мюзикл / Работа режиссёра» включены Анна Абалихина
(«Закрой мне глаза»), Сергей Бобров
(«Груди Терезия»), Илья Ильин
(«Волшебная флейта»), Туфан Имамутдинов
(«Аллюки»), Георгий Исаакян
(«Орландо, Орландо», «Орфей»), Тимофей Кулябин («Русалка»), Александр Маноцков
(«52»), Екатерина Одегова
(«Поругание Лукреции»), Кристофер Олден
(«Три сестры»), Александр Петров
(«Евгений Онегин»), Анна Салова
(«Ложь Мартина»), Александр Титель
(«Влюблённый дьявол»), Олег Липовецкий
(«Бременские музыканты»), Борис Мильграм
(«Винил»), Антон Оконешников
(«Большой секрет для маленькой компании») и Алексей Франдетти
(«Стиляги»).
В балетном искусстве отобраны спектакли Brahms party
, «Вальпургиева ночь
», «Приказ короля
» («Урал Опера Балет»), Push comes to shove
(Мариинский театр
), «Артефакт-сюита
», «Зимняя сказка
», «Парижское веселье
» (Большой театр), «Баядерка
», «Шахерезада
» (Пермский театр оперы и балета), «Пижамная вечеринка
» (Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко), «Талисман
» (Бурятский театр оперы и балета
) и «Эффект Пигмалиона
» (Санкт-Петербургский Театр балета Бориса Эйфмана
). За современный танец награды могут достаться постановкам «Арена
» (Казанский камерный балет «Пантера»
), «Камни со дна реки
» (Краснодарская танцевальная компания «Воздух»
), «Лилит
» (Кировский танцевальный проект «Солянка»
), «Несинхронно
», «Одуванчики
» (Челябинский театр современного танца
), «Свадебка
» (Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко), «Спящая красавица
» (Московский проект А. Абалихиной и И. Естегнеева
и Костромская Арт-площадка «Станция»
), «Ударница
» (Московский проект Т. Чижиковой и А. Семеновой-Ганц
и фестиваль «Форма
»), «Шопен. Carte blanche
» (Екатеринбургский «ТанцТеатр»
) и «Шопен. Haute couture
» (Омский театр танца «нОга»
).
В кукольном жанре номинированы «Гамлет. Ширма
» (Санкт-Петербургский Большой театр кукол
), «И звали его Домино
» (Бурятский театр кукол «Ульгэр»
), «Ночной караул
» (Марийский театр кукол
), «Повесть временных лет
» (Тольяттинский театр кукол
), «Про честное слово
» (Санкт-Петербургский театр Karlsson Haus
), «Слон
» (Московский театр кукол
) и «Тишина. Посвящение Эдит Пиаф
» (Московская театральная компания Н. Суконкиной
и Союз театральных деятелей РФ
). Среди режиссёров могут отметить Анну Иванову-Брашинскую
(«Про честное слово»), Бориса Константинова
(«Тишина. Посвящение Эдит Пиаф»), Руслана Кудашова
(«Гамлет. Ширма»), Наталью Пахомову
(«Слон»), Яну Тумину
, Александра Балсанова
(«И звали его Домино»), Алексея Ямаева
(«Ночной караул») и Александра Янушкевича
(«Повесть временных лет»).
В конкурсе «Эксперимент» примут участие «1000 шагов с Кириллом Серебренниковым
» (Московский Мобильный Художественный театр
), Devil comedy
(Московский Бинарный Биотеатр
), «Время, которое
» (Санкт-Петербургский «Pop-up театр»
, СТД РФ
, Центральная научная библиотека СТД РФ
), «ГЭС-2 опера
» (Московский фонд V-A-C
), «Калевала. Эпизоды
» (Национальный театр Карелии
), «Мам, привет
» (Московский проект В. Приваловой), «Мария и я
» (Хабаровский ТЮЗ
), «Пещера
» (Московский «Трансформатор»
, Центр имени Мейерхольда
), «Пожалуйста, дальше (Гамлет)
» (Компания Яна Дейвендака
, Dreams Come True
, Женева, фестиваль «Точка доступа
», Санкт-Петербург) и «Хорошо темперированные грамоты
» (Санкт-Петербургский «театр post»).