Евгений Миронов, Ксения Раппопорт и Анатолий Белый номинированы на «Золотую маску»

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Спектакли Константина Богомолова, Кирилла Серебренникова и Дмитрия Крымова номинированы на «Золотую маску»

27 октября

Николай Коляда привезёт зимой в Москву «Калигулу», «Носферату» и ещё 30 спектаклей

С 13 января по 2 февраля 2020 года в столице пройдёт фестиваль «Коляда-театр "На Страстном"».