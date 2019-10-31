Евгений Миронов, Ксения Раппопорт и Анатолий Белый номинированы на «Золотую маску»

Стали известны имена актёров, номинированных на российскую национальную театральную премию «
Золотая маска
». Полный список опубликован на
сайте
премии.
На звание лучшей драматической актрисы претендуют
Елена Коренева
, сыгравшая в постановке «
Гоголь-центра
» «
Спасти орхидею
»,
Ксения Раппопорт
, воплотившая Астрид Петерсен в «
Иранской конференции
»
Театра Наций
, и
Мария Смольникова
, блеснувшая в «
Серёже
»
МХТ имени Чехова
. Среди номинанток также
Юлия Волкова
,
Дарья Емельянова
,
Валерия Прокоп
,
Любовь Савина
и
Яна Савицкая
.
Лучшим драматическим актёром сезона 2018-2019 может стать
Анатолий Белый
, сыгравший в «Серёже»,
Никита Кукушкин
, запомнившийся в «
Барокко
» «Гоголь-центра»,
Дмитрий Лысенков
, представший в качестве Родиона Раскольникова в «
Преступлении и наказании
» на сцене «
Приюта комедианта
», а также
Игорь Гордин
,
Виталий Кищенко
и
Евгений Миронов
, воплотившие персонажей «Иранской конференции». Компанию им составили
Один Ланд Байрон
,
Иван Волков
(представший в образе Сирано де Бержерака в
Александринском театре
),
Александр Новиков
(Порфирий Петрович в «Преступлении и наказании»),
Павел Поляков
,
Василий Реутов
,
Евгений Терских
,
Владислав Пузырников
и
Олег Теплоухов
.
Среди актёров, исполнивших драматические роли второго плана, в номинациях представлены Александр Новиков,
Юстина Вонщик
,
Максим Ханжов
, сыгравшие в «
Русской матрице
»
Театра имени Ленсовета
,
Мария Зимина
,
Марина Игнатова
и
Валерий Дегтярь
, занятые в «Преступлении и наказании», а также
Ирина Кривонос
,
Дарья Чураева
,
Андрей Черных
,
Виктор Яковлев
,
Филипп Авдеев
и
Валерий Алексеев
.
В жанре оперы за лучшие роли награду могут получить актёрские ансамбли «
Трёх сестёр
»
Екатеринбургского театра оперы и балета
, «
Евгения Онегина
»
Санкт-Петербургского театра «Зазеркалье»
и многие другие. Среди актёров оперетты и мюзикла на премию претендуют актёры, сыгравшие в «
Стилягах
» Театра Наций и «
Виниле
»
Пермского Театра-Театра
.
фото: Сцена из спектакля «Зимняя сказка»
Номинации за лучшие роли в балете закреплены за
Анной Абалихиной
,
Иваном Естегнеевым
(«
Спящая красавица
»),
Полиной Булдаковой
,
Булган Рэнцэндорж
,
Габриэлом Лопесом
(«
Баядерка
»
Пермского театра оперы и балета
),
Евгенией Образцовой
,
Артёмом Овчаренко
,
Давидом Моттой Соаресом
(«
Зимняя сказка
»
Большого театра
) и другими мастерами.
В кукольном театре могут отметить
Анатолия Гущина
из
Санкт-Петербургского театра Karlsson Haus
,
Алеся Снопковского
из
Санкт-Петербургского Большого театра кукол
,
Александра Шадрина
и
Сергея Арбузова
из
Московского театра кукол
.