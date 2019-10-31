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Евгений Миронов, Ксения Раппопорт и Анатолий Белый номинированы на «Золотую маску»

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Новости театра >>
31 октября 2019
Стали известны имена актёров, номинированных на российскую национальную театральную премию «Золотая маска». Полный список опубликован на сайте премии.

Евгений Миронов, Ксения Раппопорт и Анатолий Белый номинированы на «Золотую маску»

На звание лучшей драматической актрисы претендуют Елена Коренева, сыгравшая в постановке «Гоголь-центра» «Спасти орхидею», Ксения Раппопорт, воплотившая Астрид Петерсен в «Иранской конференции» Театра Наций, и Мария Смольникова, блеснувшая в «Серёже» МХТ имени Чехова. Среди номинанток также Юлия Волкова, Дарья Емельянова, Валерия Прокоп, Любовь Савина и Яна Савицкая.

Лучшим драматическим актёром сезона 2018-2019 может стать Анатолий Белый, сыгравший в «Серёже», Никита Кукушкин, запомнившийся в «Барокко» «Гоголь-центра», Дмитрий Лысенков, представший в качестве Родиона Раскольникова в «Преступлении и наказании» на сцене «Приюта комедианта», а также Игорь Гордин, Виталий Кищенко и Евгений Миронов, воплотившие персонажей «Иранской конференции». Компанию им составили Один Ланд Байрон, Иван Волков (представший в образе Сирано де Бержерака в Александринском театре), Александр Новиков (Порфирий Петрович в «Преступлении и наказании»), Павел Поляков, Василий Реутов, Евгений Терских, Владислав Пузырников и Олег Теплоухов.


Среди актёров, исполнивших драматические роли второго плана, в номинациях представлены Александр Новиков, Юстина Вонщик, Максим Ханжов, сыгравшие в «Русской матрице» Театра имени Ленсовета, Мария Зимина, Марина Игнатова и Валерий Дегтярь, занятые в «Преступлении и наказании», а также Ирина Кривонос, Дарья Чураева, Андрей Черных, Виктор Яковлев, Филипп Авдеев и Валерий Алексеев.

В жанре оперы за лучшие роли награду могут получить актёрские ансамбли «Трёх сестёр» Екатеринбургского театра оперы и балета, «Евгения Онегина» Санкт-Петербургского театра «Зазеркалье» и многие другие. Среди актёров оперетты и мюзикла на премию претендуют актёры, сыгравшие в «Стилягах» Театра Наций и «Виниле» Пермского Театра-Театра.

Евгений Миронов, Ксения Раппопорт и Анатолий Белый номинированы на «Золотую маску»
фото: Сцена из спектакля «Зимняя сказка»

Номинации за лучшие роли в балете закреплены за Анной Абалихиной, Иваном ЕстегнеевымСпящая красавица»), Полиной Булдаковой, Булган Рэнцэндорж, Габриэлом ЛопесомБаядерка» Пермского театра оперы и балета), Евгенией Образцовой, Артёмом Овчаренко, Давидом Моттой СоаресомЗимняя сказка» Большого театра) и другими мастерами.

В кукольном театре могут отметить Анатолия Гущина из Санкт-Петербургского театра Karlsson Haus, Алеся Снопковского из Санкт-Петербургского Большого театра кукол, Александра Шадрина и Сергея Арбузова из Московского театра кукол.
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фотографии >>
Евгений Миронов, Ксения Раппопорт и Анатолий Белый номинированы на «Золотую маску» фотографии
«Спасти орхидею»
«Иранская конференция»
«Преступление и наказание»
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