«Ленкому» не будут искать нового худрука

Театру «Ленком», после смерти Марка Захарова оставшемуся без художественного руководителя, не будут искать нового главу, вместо этого будут расширены полномочия директора театра Марка Варшавера, сообщает ТАСС.
фото: Марк Варшавер/lenkom.ru
В устав театра будут внесены изменения, позволяющие Варшаверу заниматься творческой частью, – в частности, ему будут добавлены полномочия по поиску режиссеров и пьес для дальнейших постановок.
«Артисты пришли ко мне и попросили: «Марк Борисович, <...> мы хотим, чтобы дело Марка Анатольевича Захарова продолжили вы». Очень хочет, чтобы я остался в качестве преемника Захарова, и его дочь Александра Захарова. Она сказала мне, что этого хотел Марк Анатольевич», – приводит слова Варшавера ТАСС.
Марк Варшавер окончил театральное училище в Нижнем Новгороде по специальности «Актер» и музыкальное училище по классу фортепиано, после чего работал в ряде российских театров. В 1986 году окончил факультет экономики и организации театрального дела РАТИ (ГИТИС). С 1979 года начал работать главным администратором в «Ленкоме». В том же году был назначен на должность директора-распорядителя. Является главой Директорской ложи московских театров с 2018 года. Лауреат Первой театральной премии России «Хрустальная Турандот» (2016) за долголетнее служение театру, безупречную организацию театрального процесса.