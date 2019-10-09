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Рок-опера «Преступление и наказание» Андрея Кончаловского возвращается в Московский театр мюзикла

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Новости театра >>
9 октября 2019
Постановка Андрея Кончаловского «Преступление и наказание» на музыку Эдуарда Артемьева возвращается на сцену Московского театра мюзикла, сообщает пресс-служба театра.

Рок-опера «Преступление и наказание» Андрея Кончаловского возвращается в Московский театр мюзикла
фото: пресс-служба Московского театра мюзикла

Это современное прочтение классического произведения режиссером-постановщиком Андреем Кончаловским переносит героев романа в Петербург конца ХХ века, где их, так же как и во времена Достоевского, мучают проблемы степени человеческой свободы, социальной справедливости, жертвенности и нравственного долга.

Премьера рок-оперы в 2016 году была приурочена к 150-летию выхода романа. А в апреле 2017 года спектакль стал двукратным обладателем театральной премии «Золотая Маска» в номинациях «Лучшая женская роль» (Мария Биорк) и «Работа композитора в музыкальном театре» (Эдуард Артемьев).

«Сложнейший философский материал, требующий колоссального исполнительского мастерства. Тут нельзя ошибиться, тут трудно скрыть отсутствие таланта – актерского, музыкального, хореографического», – говорит о постановке Андрей Кончаловский.

Спектакль будет идти с 9 по 26 октября.
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Рок-опера «Преступление и наказание» Андрея Кончаловского возвращается в Московский театр мюзикла фотографии
Рок-опера «Преступление и наказание» Андрея Кончаловского возвращается в Московский театр мюзикла фотографии
Рок-опера «Преступление и наказание» Андрея Кончаловского возвращается в Московский театр мюзикла фотографии
Рок-опера «Преступление и наказание» Андрея Кончаловского возвращается в Московский театр мюзикла фотографии
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