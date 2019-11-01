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Александр Горчилин, Валерия Ланская и Николай Басков поздравят с юбилеем ДМТЮА

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Новости театра >>
1 ноября 2019
11 ноября на Новой сцене Большого театра состоится юбилейный концерт в честь 30-летия Детского музыкального театра юного актёра. Мероприятие приурочено к Году театра в России. Согласно пресс-службе ДМТЮА, в концертной программе примут участие актёры детской труппы и выпускники театра разных лет, среди которых Николай Басков, Валерия Ланская, Наталья Громушкина, Василий Буткевич и Александр Горчилин.

Александр Горчилин, Валерия Ланская и Николай Басков поздравят с юбилеем ДМТЮА
фото: Пресс-служба ДМТЮА

В юбилейной программе прозвучат лучшие музыкальные композиции из текущего репертуара театра, а именно из спектаклей «Сон о дожде», «Фантазии на тему Дунаевского», «Приключения Тома Сойера», «Приключения Оливера Твиста!», а также номера из проектов прошлых лет: «Норд Ост», «Зубастая няня», «Звуки музыки», фрагменты будущих постановок. Будут представлены песни, посвящённые Москве и 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Концерт пройдёт в сопровождении Президентского оркестра Российской Федерации. За дирижёрским пультом – заслуженный артист Российской Федерации Евгений Никитин. Художник по свету – лауреат «Золотой Маски» Александр Сиваев.

«Я хорошо помню 12 сентября 1988 года и первых ребят, пришедших поступать в театр, их радостно-настороженные лица, ожидание чего-то нового в их глазах, – вспоминает художественный руководитель ДМТЮА, заслуженный артист РФ Александр Фёдоров. – Помню наших первых педагогов, как вместе мы делали первые шаги по нашей, тогда ещё паркетной, сцене, вешали фонари, перекрашивали стены, проводили субботники, вместе отдыхали, отмечали праздники и, конечно, репетировали, репетировали… Это было время открытия себя и нового мира под названием Театр – Музыкальный театр юного актёра. В нашем театре всегда светит солнце, потому что здесь всегда дети. Я помню каждого из них, моих юных актёров. Многие из них давно уже серьёзные взрослые артисты, специалисты, родители… Но для меня они всегда — ребята, "птицы мои". И театр наш жив, пока мы все храним в сердцах тепло и верность детству».
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Большой театрДетский музыкальный театр юного актера

фотографии >>
Александр Горчилин, Валерия Ланская и Николай Басков поздравят с юбилеем ДМТЮА фотографии
Александр Горчилин, Валерия Ланская и Николай Басков поздравят с юбилеем ДМТЮА фотографии
Александр Горчилин, Валерия Ланская и Николай Басков поздравят с юбилеем ДМТЮА фотографии
Александр Горчилин, Валерия Ланская и Николай Басков поздравят с юбилеем ДМТЮА фотографии
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