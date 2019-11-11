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Кристина Бабушкина присоединилась к труппе мюзикла «Принцесса цирка»

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Новости театра >>
11 ноября 2019
Кристина Бабушкина воплотит образ Каролины Бонвиль в мюзикле «Принцесса цирка», который идёт в Московском театре мюзикла. 17 ноября состоится уже 300-й спектакль, уточняет пресс-служба проекта.

Кристина Бабушкина
фото: Пресс-служба Московского театра мюзикла

Переложение классической оперетты осуществлено при участии канадского театра-цирка «7 пальцев». Каждый вечер на арене, то есть на сцене, — великая музыка Имре Кальмана, невероятные трюки акробатов и воздушных гимнастов, смертельный номер Мистера Икс, исполняемый без страховки, и, конечно, полная тайн и страстей история любви дамы из высшего общества и простого циркового артиста.

«Принцесса цирка» – знаковый спектакль, постановка стала первой в истории прославленной оперетты, соединившей в себе цирк, мюзикл и драматическое мастерство. Никогда прежде цирк не присутствовал так зримо и очевидно в спектакле, выступая не просто местом действия, а главным действующим лицом. Сюжет мюзикла значительно отличается от известных музыкальных фильмов о Мистере Икс.

Кристина Бабушкина присоединилась к труппе мюзикла «Принцесса цирка»
фото: Пресс-служба Московского театра мюзикла

Для усиления первоначальной интриги поэтом и переводчиком мировых мюзиклов Алексеем Иващенко при участии режиссёров Марины Швыдкой и Себастьяна Солдевилья было переработано либретто и введены новые герои. Одного из них – скользкого типа по имени Пуассон – играет Ефим Шифрин. Вместе с ним на сцене – звёзды театра, кино и мюзиклов Валерия Ланская, Алексей Колган, Павел Любимцев, Мария Биорк, Оксана Костецкая, Максим Заусалин, Евгений Шириков, Елена Моисеева, Марат Абдрахимов, Екатерина Новоселова и другие.

Хореографом-постановщиком спектакля выступила Женевьев Дорион-Купаль из Канады, которая участвовала в постановке мировых мюзиклов «Чикаго», «Отверженные», «Бриолин», а также работала над турами Селин Дион Unison и Гару Seul. Художником-постановщиком стал признанный во всем мире канадский сценограф Оливье Ландревиль.
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персоны
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Кристина Бабушкина
Кристина Бабушкина
Кристина Бабушкина
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