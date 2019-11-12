Евгений Славутин представит «Уроки любви» с неожиданным Казановой

Театр МОСТ открывает серию премьер спектаклем «Уроки любви» в постановке художественного руководителя Евгения Славутина, сообщает пресс-служба театра.
фото: Пресс-служба театра МОСТ
«Уроки любви» по пьесе Александра Лаврина и Виктора Коркия – это ода последним романтикам, предложение нынешнему поколению вспомнить природу истинных чувств и переосмыслить значение слова «любовь».
Сюжет пьесы развивается через неожиданные, парадоксальные повороты, а образ главного персонажа – всемирно известного ловеласа Джакомо Казанова, никак не совпадает с общепринятыми представлениями. Во-первых, Казанова стар. Во–вторых, он помещён авторами в маленький, провинциальный немецкий городок, где бал правит прагматизм и скука. Но даже в старости, даже за тысячи верст от родной Венеции, Джакомо Казанова, как искусный дирижёр, заставляет звучать гимн великой любви.
«В нашем спектакле история Джакомо Казановы интересна тем, что она рассказывает о человеке, пронесшем свою любовь через всю жизнь. Действие происходит в 1790-х годах, когда духовную любовь часто заменяли понятиям эротики. Но, несмотря на это, Казанова именно высокие чувства пытается утвердить, как смыслообразующие. Поэтому наш герой отличается от всех предшествующих: это не Дон Жуан, а истинный мудрец, которому на закате жизни улыбается настоящая любовь», – говорит Славутин.
Роль Казановы исполняет Александр Лисицин. По его словам, его герой – «человек, испытавший в своей жизни настоявшую любовь, к тому же, это образованный, умный, наблюдательный и бесконечно жизнелюбивый человек».