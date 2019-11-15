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Владимир Панков поведает о «Фабричной девчонке»

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Новости театра >>
15 ноября 2019
15 и 16 ноября в 19.00 в ЦДР на Соколе состоится премьера спектакля Владимира Панкова «Фабричная девчонка» по одноимённой пьесе Александра Володина, сообщает пресс-служба Центра драматургии и режиссуры.

Пьеса была написана Володиным в далёком 1956 году, но центральные для неё темы свободы и цены, которую приходится заплатить за это право, сегодня не теряют своей актуальности. В скромной комнате фабричного общежития сталкиваются между собой несхожие взгляды на жизнь и разные судьбы. Каждая из девчонок мечтает о любви и ищет личного счастья, но не всем удаётся сохранить себя в условиях привычной социальной несправедливости. Главная героиня, Женя Шульженко, – независимая, сильная личность, готовая не только идти против течения, но и учиться на собственных ошибках.

Владимир Панков поведает о «Фабричной девчонке»
фото: Пресс-служба ЦДР

В эту ностальгическую историю знакомыми лейтмотивами вплетаются песня Михаила Танича и Яна Френкеля «Текстильный городок» и другие советские мелодии, по-новому зазвучавшие в жанре саундрамы. В пространстве спектакля встретятся несколько поколений артистов: студенты четвёртого курса мастерской Владимира Панкова, мастера сцены Татьяна Владимирова, Анна Гуляренко, Андрей Заводюк, Дмитрий Мухамадеев, а также музыканты ЦДР и студии SounDrama. Музыкальными руководителями являются Сергей Родюков и Виктор Маминов, а художником-постановщиком – Сергей Агафонов.

По словам Панкова, «история, рассказанная в пьесе Володина, оказалась очень близка и совершенно понятна моим студентам, которым 19-20 лет. Одни лозунги сменяются другими, но природа человека остаётся неизменной. Для меня важна преемственность поколений. Именно поэтому вместе со студентами работают взрослые заслуженные артисты, молодёжь должна перенимать опыт старшего поколения, так же, как и мы должны перенимать опыт из прошлого нашей страны».
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Владимир Панков поведает о «Фабричной девчонке» фотографии
Владимир Панков поведает о «Фабричной девчонке» фотографии
Владимир Панков поведает о «Фабричной девчонке» фотографии
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