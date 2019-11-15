Владимир Панков поведает о «Фабричной девчонке»

Пьеса была написана Володиным в далёком 1956 году, но центральные для неё темы свободы и цены, которую приходится заплатить за это право, сегодня не теряют своей актуальности. В скромной комнате фабричного общежития сталкиваются между собой несхожие взгляды на жизнь и разные судьбы. Каждая из девчонок мечтает о любви и ищет личного счастья, но не всем удаётся сохранить себя в условиях привычной социальной несправедливости. Главная героиня, Женя Шульженко, – независимая, сильная личность, готовая не только идти против течения, но и учиться на собственных ошибках.
По словам Панкова, «история, рассказанная в пьесе Володина, оказалась очень близка и совершенно понятна моим студентам, которым 19-20 лет. Одни лозунги сменяются другими, но природа человека остаётся неизменной. Для меня важна преемственность поколений. Именно поэтому вместе со студентами работают взрослые заслуженные артисты, молодёжь должна перенимать опыт старшего поколения, так же, как и мы должны перенимать опыт из прошлого нашей страны».