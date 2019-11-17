Артем Ткаченко станет Николаем Гоголем

Актер Артем Ткаченко исполнит роль Николая Гоголя в музыкальной постановке Московского камерного хора «220 лет автору "Ревизора"», сообщает пресс-служба проекта.
фото: Пресс-служба Московского камерного хора
Сценарий литературной части концерта, за которую будет отвечать Ткаченко, создан из оригинальных текстов современников писателя. В основу его положены литературные воспоминания друзей и очевидцев гоголевской эпохи. В спектакле-концерте в исполнении Московского камерного хора прозвучит музыка Родиона Щедрина, Валерия Гаврилина, фрагменты опер на сюжеты Гоголя Н.А. Римского-Корсакова, Владимира Дашкевича, народная итальянская и русская музыка.