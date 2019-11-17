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Артем Ткаченко станет Николаем Гоголем

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Новости театра >>
17 ноября 2019
Актер Артем Ткаченко исполнит роль Николая Гоголя в музыкальной постановке Московского камерного хора «220 лет автору "Ревизора"», сообщает пресс-служба проекта.

Артем Ткаченко станет Николаем Гоголем
фото: Пресс-служба Московского камерного хора

Сценарий литературной части концерта, за которую будет отвечать Ткаченко, создан из оригинальных текстов современников писателя. В основу его положены литературные воспоминания друзей и очевидцев гоголевской эпохи. В спектакле-концерте в исполнении Московского камерного хора прозвучит музыка Родиона Щедрина, Валерия Гаврилина, фрагменты опер на сюжеты Гоголя Н.А. Римского-Корсакова, Владимира Дашкевича, народная итальянская и русская музыка.

Премьера состоится 12 декабря.
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персоны
Владимир ДашкевичАртём Ткаченко

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