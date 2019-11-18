В Театре Армии поставили спектакли про Михаила Горбачёва и Лаврентия Берию

На Экспериментальной сцене Театра Армии состоятся премьеры спектаклей по пьесам, написанным в рамках Мастерской молодой драматургии и режиссуры «Исторические лица». Действующими лицами в постановках стали Михаил Горбачёв и Лаврентий Берия, сообщает пресс-служба театра.
фото: Пресс-служба Театра Армии
В пьесе Анны Гейжан «Люди ждут, когда танки пойдут», которую публике представят 30 ноября в 19.00, пойдёт речь об августовском путче 1991 года. Постановка режиссёра Филиппа Виноградова показывает несколько разных точек зрения на эту ситуацию, что создаёт объём и полноту картины. Чета Горбачёвых сидит в плену в Форосе, Мстислав Ростропович в Белом доме в ожидании штурма играет вместо виолончели на автомате Калашникова, генерал-майор Лебедь разыскивает в центре Москвы пропавший танковый батальон. Все чего-то ждут: одни рассвета, другие заката, а третьи — приказа стрелять по своим. В спектакле заняты Николай Козак, Анастасия Бусыгина, Иван Гришенков, Сергей Иванюк и другие актёры.
По словам драматурга, «суть пьесы в противопоставлении: личностей, географии. Гений музыки против мощной политической фигуры, осаждённый Белый дом против роскошной правительственной дачи на берегу моря. Они переживали события тех трёх дней не только с разных точек зрения, но и в разных интерьерах, хоть и оба находились в осаде. Белый дом накрыло ночью на трое суток, а в Форосе же, наоборот, никак не заходит солнце. Всех карт раскрывать не буду, но сам материал подтолкнул нас к жанру комедии абсурда».
«Это мой первый опыт работы с исторической пьесой. Я очень признательна Театру Армии за доверие и возможность работать здесь. Моя цель не в поисках правды, не в суждениях, а в том, чтобы показать происходящее с разных точек зрения. Особенно выпуклой я старалась сделать тему власти и тотального одиночества в волшебном пространстве картин Пиросмани. Что из этого вышло – судить зрителю», – рассказала Грета Шушчевичуте.