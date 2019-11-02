На «Ночи искусств» в Москве покажут сразу девять премьерных спектаклей

«Ночь искусств», которая в этом году проходит под знаком театра, откроется 3 ноября в «Геликон-опере», сообщает пресс-служба Департамента культуры Москвы.
фото: "Бесприданница"/www.mos.ru
Специально к «Ночи искусств» молодые режиссеры – победители Международной программы по поддержке инициатив в области театрального искусства «ТеатрONstage», организованной Московским продюсерским центром под руководством режиссера Дмитрия Бикбаева.
«Среди наших участников – молодые режиссеры – номинанты и лауреаты театральной премии «Золотая маска», выпускники ведущих театральных ВУЗов России и других стран. Программа «ТеатрONstage» поощряет экспериментальные коллаборации творцов и коллективов из разных театров, помогает участникам создать профессиональную зрелищную театральную постановку, следуя своей главной задаче – создание условий для поддержки и развития театральной молодежи», – говорит Бикбаев.
Так вечером 3 ноября в Доме-музее Марины Цветаевой можно будет увидеть моноспектакль о жизни поэтессы «Кто-нибудь видел мою девочку?» режиссера Ксении Несвяченой. В центре имени В.Мейерхольда покажут «Бесприданницу» в постановке Ксении Самодуровой – это клоунада в стиле нуар по классическому произведению А. Н. Островского, а в театре «МОСТ» состоится премьера военной драмы Postmortem по мотивам повести В. Кондратьева «Сашка». Режиссером выступил Дмитрий Бикбаев, композитором – Арсений Черниченко. В постановке задействованы актёры сразу нескольких театров столицы, в том числе театра Вахтангова, театра «МОСТ», независимого театра-студии «15» и театра «Содружество актеров Таганки».
В Центре драматургии и режиссуры 4 ноября покажут музыкальную драму режиссера Алексея Размахова по пьесе современного драматурга Юлии Вороновой «Дневник Алены Чижук» – это история взросления девушки, рассказанная ею самой через социальные сети, а также драму о конфликте поколений «Это всё она» режиссера Филиппа Виноградова по пьесе современного белорусского драматурга Андрея Иванова. В Театре-музее «Булгаковский дом» можно будет увидеть спектакль Артура Марченко «Квартира Z» о московской «тусовке», во МХАТе имени М.Горького оперу «Алеко» в постановке Виктории Агарковой, а в культурном центре «Хитровка» – спектакль «Игра жизни, игра смерти» режиссера Ксении Самодуровой.